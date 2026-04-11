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Amethi News: बरेली की पार्टी, रायबरेली में डील..., अमेठी पुलिस ने बीच में ही पकड़ी 2 करोड़ की स्मैक!
Amethi News In Hindi: अमेठी पुलिस ने 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. मुसाफिरखाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान झारखंड के दो शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है.
अमेठी जिले में अपराधियों और तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' को एक और बड़ी सफलता मिली है. मुसाफिरखाना कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान झारखंड के रहने वाले दो शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है.
इनके पास से अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग दो करोड़ रुपये कीमत की स्मैक और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुआ है. पुलिस अब इन तस्करों को जेल भेजने और इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.
भागने की कोशिश हुई नाकाम, पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा
यह पूरी कार्रवाई मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुई. शुक्रवार दोपहर पुलिस टीम हाईवे पर नियमित चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान वाराणसी से लखनऊ की तरफ जा रही एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया. पुलिस को देखते ही कार सवार घबरा गए और गाड़ी भगाने का प्रयास करने लगे. सतर्क पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर कार को रोक लिया और उसमें सवार दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया.
2 करोड़ की स्मैक और 12 ATM कार्ड बरामद
पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजीत गुप्ता (27 वर्ष) और सोनू कुमार साहू (30 वर्ष) के रूप में हुई है. ये दोनों झारखंड के चतरा जिले के रहने वाले हैं. जब पुलिस ने कार की सघन तलाशी ली, तो उसमें से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ:
- 1 किलो 250 ग्राम स्मैक (अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपये)
- तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार
- 2 मोबाइल फोन
- अलग-अलग बैंकों के 12 क्रेडिट/डेबिट (ATM) कार्ड
- 4750 रुपये नकद
रायबरेली में होनी थी 'डिलीवरी'
पुलिस की कड़ी पूछताछ में तस्करों ने कई अहम खुलासे किए. उन्होंने बताया कि वे झारखंड से सस्ते दामों पर स्मैक खरीदकर लाते थे और उसे यूपी के बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और अमेठी जैसे जिलों में ऊंचे दामों पर बेच देते थे.
आज उनकी बरेली की एक पार्टी से डील तय हुई थी और डिलीवरी देने के लिए उन्हें रायबरेली बुलाया गया था. भारी मात्रा में स्मैक होने के कारण वे पुलिस से बचने के लिए मेन हाईवे (मुख्य मार्ग) को छोड़कर सिंगल रोड और सुनसान रास्तों का इस्तेमाल कर रहे थे.
आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस
मुसाफिरखाना पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी उनके मूल निवास (झारखंड) के संबंधित थानों से जुटाई जा रही है. गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में विधिक कार्यवाही जारी है और जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा.
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Source: IOCL