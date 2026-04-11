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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में SIR के बाद बड़ा बदलाव, 2.67 लाख वोटर लिस्ट से बाहर, 83 हजार नए नाम जुड़े, बदला चुनावी गणित

अमेठी में SIR के बाद बड़ा बदलाव, 2.67 लाख वोटर लिस्ट से बाहर, 83 हजार नए नाम जुड़े, बदला चुनावी गणित

UP SIR Final Voter List 2026: जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने बताया कि SIR अभियान शुरू होने से पूर्व अमेठी जनपद में कुल 14 लाख 36 हजार 528 मतदाता मौजूद थे. 12 लाख 48 हजार 120 मतदाता ही बचे हैं.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Apr 2026 09:05 PM (IST)
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  • जिले में कुल 12.48 लाख मतदाता दर्ज, लिंगानुपात 850:1000.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (SIR) 2026 की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने बताया कि एसआईआर अभियान शुरू होने से पूर्व अमेठी जनपद में कुल 14 लाख 36 हजार 528 मतदाता मौजूद थे.

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समाप्ति के बाद अमेठी जनपद में कुल 12 लाख 48 हजार 120 मतदाता ही बचे हैं. इस प्रकार 2,67,241अपात्र मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है. जबकि 83,173 नए मतदाताओं को जोड़ा भी गया है. जबकि 4340 मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया और 13802 प्रविष्टियों का शुद्धिकरण किया गया है. इस प्रकार अंतिम प्रकाशन के समय जनपद में कुल12,48,120 मतदाता दर्ज किए गए हैं.

178 विधानसभा तिलोई की स्थिति

अमेठी जिले की तिलोई विधानसभा में SIR के पूर्व 3,48,696 में मतदाता मौजूद थे. जब एसआईआर शुरू हुआ तो 2,84,779 मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया गया. जबकि 63,917 मतदाताओं के फॉर्म वापस प्राप्त नहीं हो पाए, अतः इनके फार्म का डिजिटाइजेशन नहीं हो सका है. तिलोई विधानसभा में 22,477 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है. जबकि मात्र 635 मतदाताओं का नाम काटा गया है. वहीं पर 3,874 मतदाताओं ने अपना संशोधन कराया है.

कैटेगरी वाइज यदि बात करते हैं तो तिलोई विधानसभा में 1,65,232 पुरुष मतदाता के साथ 1,41,372 महिला मतदाता तथा 17 थर्ड जेंडर मतदाता मौजूद है. इस प्रकार कुल 3,06,621 मतदाताओं का नाम सूची के अंतिम प्रकाशन में आया है. यदि जेंडर अनुपात की बात करें तो यहां पर प्रति 1000 पुरुषों में 856 महिलाएं मौजूद हैं.

184 विधानसभा जगदीशपुर (सुरक्षित) 

अमेठी जिले में की चार विधानसभाओ में 184 जगदीशपुर विधानसभा सुरक्षित विधानसभा सीट के अंतर्गत आती है. यहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ होने के पूर्व 3,81,925 मतदाता मौजूद थे. जिनको विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का फॉर्म दिया गया था. जिसमें से 3,06,644 मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन हुआ. वहीं पर 75,581 मतदाताओं के फॉर्म वापस प्राप्त नहीं हुए.

इस विधानसभा में 24,974 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया, जबकि 1290 मतदाताओं ने अपना नाम कटवाया है. वही 4595 मतदाताओं ने अपना संशोधन करवाया है. जगदीशपुर विधानसभा में मौजूदा समय में 1,79,713 पुरुष मतदाता हैं जबकि 1,50,310 महिला मतदाता और 05 थर्ड जेंडर सहित कुल 3,50,028 मतदाताओं का नाम वर्तमान समय में मतदाता सूची में मौजूद है. यहां पर जेंडर रेशियो कि हम बात करते हैं तो एक प्रति 1000 पुरुषों पर 836 महिलाएं मौजूद हैं.

185 विधानसभा गौरीगंज की स्थिति 

185 विधानसभा गौरीगंज कि हम बात करते हैं तो यहां पर एसआईआर के पूर्व 3,52,859 मतदाता मौजूद थे. जिसमें एसआईआर के दौरान 2,88,638 मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया गया. जबकि 64,221 मतदाताओं के फॉर्म विभिन्न कारणों से कलेक्ट नहीं किया जा सका है. गौरीगंज विधानसभा में 19,142 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया, जबकि 1703 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और 2448 मतदाताओं का संशोधन किया गया है.

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के समाप्त होने के उपरांत 1,65,111 पुरुष मतदाता 1,40,958 महिला मतदाता 08 थर्ड जेंडर को मिलाकर 3,06,077 मतदाता मौजूद हैं. यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 854 महिलाएं गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं.

186 विधानसभा अमेठी की स्थिति

एसआईआर के पूर्व अमेठी विधानसभा में 3,53,048 मतदाता मौजूद थे. जिनमें से 2,89,526 मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन हुआ. 63,522 मतदाताओं का फॉर्म किन्हीं कारण बस एकत्रित नहीं हो सका. इसी दौरान 16,580 मतदाताओं नए मतदाताओं का नाम अमेठी विधानसभा में जोड़ा गया. जबकि 712 मतदाताओं का नाम विलोपित हुआ है. वहीं 2,885 मतदाताओं का सूची में संशोधन किया गया है. इस प्रकार अमेठी में 1,64,449 पुरुष मतदाता मौजूद हैं, जबकि 1,40,913 महिला मतदाताओ के साथ 32 थर्ड जेंडर मतदाता भी मौजूद हैं. एसआईआर के उपरांत अमेठी विधानसभा में 3,05,394 मतदाताओं का नाम सूची में मौजूद है. यहां पर प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 857 महिलाएं मौजूद हैं.

इस प्रकार अमेठी जिले के चारों विधानसभाओं में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ होने से पूर्व कुल 14,36, 528 मतदाता मौजूद थे. एसआईआर के दौरान 11,69,287 मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया गया, जबकि 2,67, 241 मतदाताओं के फॉर्म विभिन्न कारणों से प्राप्त नहीं हो सके, जिनके कारण उनका डिजिटाइजेशन नहीं किया जा सका.

इस दौरान जिले में कुल 83,173 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है, जबकि 4340 मतदाताओं का नाम काटा गया है. वहीं पर 13,802 मतदाताओं ने अपना संशोधन कराया है. इस प्रकार अमेठी जनपद में वर्तमान समय में कल 6,74,505 पुरुष मतदाता के साथ 5,73,553 महिला मतदाता और 62 थर्ड जेंडर मतदाताओं को मिलाकर कुल 12,48,120 मतदाता सुरक्षित हैं. पूरे जनपद की यदि हम बात करते हैं तो अमेठी जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 850 महिलाओं का लिंगानुपात रेशियो मौजूद है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 11 Apr 2026 09:05 PM (IST)
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