पत्नी की नाक दांत से काटने वाला आरोपी गिरफ्तार, मामूली कहासुनी से शुरू हुआ था विवाद

अमेठी जनपद के थाना बाजारशुक्ल क्षेत्र में सोमवार की शाम को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. मामूली कहासुनी के बाद पति द्वारा पत्नी की नाक दांत से काटकर अलग कर देने की घटना ने ग्रामीणों में आक्रोश फैला दिया है. पुलिस ने इस मामले में वांछित आरोपी राजेन्द्र साहू (32) को मंगलवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया.

घटना ग्राम पूरे लदई दुबे मजरे दक्खिन गाँव क्यार की है. जानकारी के अनुसार, आरोपी राजेन्द्र साहू का अपनी पत्नी सुनीता से किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया. कहासुनी बढ़ने पर राजेन्द्र ने पहले पत्नी को गाली-गलौज की और फिर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दिया .इसी बीच उसने अपना आपा खोते हुए पत्नी की नाक दांतों से काटकर अलग कर दिया. इस दौरान दंपति के तीन मासूम बच्चे मौके पर मौजूद थे, जो भय से रोते-बिलखते रहे.

स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाई गई सुनीता

गंभीर रूप से घायल अवस्था में सुनीता को परिजनों ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स रायबरेली भेज दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पीड़िता के मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सुरेन्द्र साहू के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 309/25, धारा 115(2), 352, 118(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया. इसके बाद आरोपी को तलाश कर रही पुलिस उप निरीक्षक साबिर अली व कांस्टेबल जंग बहादुर यादव की टीम ने आरोपी को अरही नाला के पास से बीती रात्रि रात 8 बजकर 32 मिनट पर गिरफ्तार कर लिया.

थानाध्यक्ष ने क्या बताया?

थानाध्यक्ष बाजारशुक्ल विवेक कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में पेश करने संबधी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. घटना से पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है और लोग महिला के प्रति की गई बर्बरता की कड़ी निंदा कर रहे हैं.