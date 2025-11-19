हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण का हुआ निपटारा, HC बोला- कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी

फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण का हुआ निपटारा, HC बोला- कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी

UP News: राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि मस्जिद के जिस हिस्से ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था, उसे पहले ही हटाया जा चुका है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 19 Nov 2025 03:11 PM (IST)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर दायर याचिका का निपटारा कर दिया है. अदालत ने यह फैसला राज्य सरकार की ओर से दिए गए इस आश्वासन के बाद सुनाया कि मस्जिद के जिस हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया जाना आवश्यक था, उसे पहले ही ढहा दिया गया है और अब आगे कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मस्जिद प्रबंधन द्वारा जमीन के सीमांकन से संबंधित आवेदन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की द्वैतीय पीठ ने की. मस्जिद की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि मस्जिद का निर्माण वर्ष 1839 में हुआ था और यह ऐतिहासिक संरचना है. याची पक्ष ने तर्क दिया कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए ध्वस्तीकरण किया जाना उनके धार्मिक अधिकारों पर सीधा आघात है.

सरकार की तरफ से दिया गया जवाब

वहीं राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि मस्जिद के जिस हिस्से ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था, उसे पहले ही हटाया जा चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जितनी जगह जरूरी थी, उतनी कार्रवाई पूरी कर ली गई है और अब किसी अतिरिक्त भाग को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है.

आगे की कार्रवाई अब सीमांकन प्रक्रिया पर निर्भर 

राज्य सरकार के इस बयान के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने कहा कि जब आगे कोई ध्वस्तीकरण प्रस्तावित नहीं है, तो याची के अधिकार सुरक्षित माने जाएंगे. अदालत ने निर्देश दिया कि यदि मस्जिद प्रबंधन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत सीमांकन या पैमाइश के लिए आवेदन करता है, तो संबंधित अधिकारी कानूनन निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया संपन्न करें. अदालत के इस आदेश से नूरी जामा मस्जिद मामले में फिलहाल विवाद समाप्त हो गया है और आगे की कार्रवाई अब सीमांकन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 19 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Allahabad High Court UP NEWS Noori Jama Masjid
