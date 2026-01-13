एक्सप्लोरर
Amethi News: अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया प्रियंका गांधी का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं ने काटा केक
UP News: कांग्रेस कार्यालय में केक काटकर प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया गया. इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर प्रियंका गांधी का जन्मोत्सव मनाया, साथ ही उनकी दीर्घायु की कामना की.
अमेठी में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं केरल की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया. प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह, अनुशासन और संगठनात्मक एकजुटता के साथ भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया. केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय, गौरीगंज में केक काटकर प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया गया.
कार्यक्रम की शुरुआत प्रियंका गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं उनके दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ हुई. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जनसेवा, संवेदनशील राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतीक बताते हुए उनके संघर्षों को याद किया. जन्मदिन कार्यक्रम के उपरांत अमेठी यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में जनसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
कार्यक्रम की शुरुआत प्रियंका गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं उनके दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ हुई. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जनसेवा, संवेदनशील राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतीक बताते हुए उनके संघर्षों को याद किया. जन्मदिन कार्यक्रम के उपरांत अमेठी यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में जनसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मरीजों को किया फलों का वितरण
कांग्रेस कार्यकर्ता संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज एवं इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फल वितरण किया गया. इस सेवा कार्यक्रम के माध्यम से प्रियंका गांधी के मानवीय मूल्यों, जनसेवा और करुणामयी राजनीति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया. अस्पताल परिसरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान से प्रियंका गांधी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र सेवा में निरंतर सक्रिय रहने की प्रार्थना की. साथ ही मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की गई.
जनसेवा के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश
मरीजों और उनके परिजनों ने यूथ कांग्रेस के इस मानवीय प्रयास की सराहना की. इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल एवं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और जनसेवा के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया.
यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि “दीदी प्रियंका गांधी अमेठी की बेटी हैं. अमेठी उनका घर और परिवार है. यहां की जनता के दिलों में उनके लिए विशेष स्नेह और विश्वास है.” उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों की सशक्त आवाज़ बनकर अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही हैं.
शुभम सिंह ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की रीढ़ हैं और हर कांग्रेस कार्यकर्ता की प्रेरणा स्रोत हैं. उनके संघर्ष, साहस और संवेदनशील राजनीति से कार्यकर्ताओं को लगातार दिशा मिलती है. जन्मदिन के अवसर पर पूरा अमेठी जनपद हर्षोल्लास के साथ जनसेवा, संगठनात्मक एकजुटता और संघर्ष के संकल्प के साथ इस दिवस को मना रहा है.
यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि “दीदी प्रियंका गांधी अमेठी की बेटी हैं. अमेठी उनका घर और परिवार है. यहां की जनता के दिलों में उनके लिए विशेष स्नेह और विश्वास है.” उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों की सशक्त आवाज़ बनकर अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही हैं.
शुभम सिंह ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की रीढ़ हैं और हर कांग्रेस कार्यकर्ता की प्रेरणा स्रोत हैं. उनके संघर्ष, साहस और संवेदनशील राजनीति से कार्यकर्ताओं को लगातार दिशा मिलती है. जन्मदिन के अवसर पर पूरा अमेठी जनपद हर्षोल्लास के साथ जनसेवा, संगठनात्मक एकजुटता और संघर्ष के संकल्प के साथ इस दिवस को मना रहा है.
जन्मदिन के कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल सिंह, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश प्रताप सिंह, सोशल मीडिया विभाग से अमन सिंह एवं सौरभ सिंह, एनएसयूआई से विनय दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष शिवांशु राणा, मोहित सिंह, मनीष मौर्य सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता एवं कांग्रेस समर्थक उपस्थित रहे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
क्रिकेट
BCCI के पावर से पाकिस्तानी क्रिकेटर बौखलाया, बांग्लादेश विवाद के बीच कहा- ICC बेबस, क्योंकि...
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
कड़ाके की ठंड में भी आस्था की भारी भीड़, गंगा घाट पर आरती में शामिल श्रद्धालुओं की हैरान करने वाली तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
11 Photos
बर्फबारी ने बढ़ाई केदार वैली की भव्यता, बर्फ की सफेद चादर ओढ़े चांदी की तरह चमक रहा धाम
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL