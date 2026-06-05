अमेठी: बर्थडे पार्टी में गए किशोर का सुबह खेत की मेड़ पर मिला गला कटा शव, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के अमेठी में बुधवार शाम पड़ोस की रहने वाले युवक के घर बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए 16 वर्षीय किशोर की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई. किशोर का शव उसके घर से करीब 100 मीटर दूर खेत की मेड़ पर मिला. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के अलावा सीओ और अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं और जांच में जुटे हुए हैं. फिलहाल अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका, मृतक ई रिक्शा चलता था.

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों ने रंजिश से इंकार किया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. उधर गांव में इस घटना एके बाद दहशत फैल गई है

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक जायस थाना क्षेत्र के पूरे बख्शी बहादुरपुर गांव के रहने वाले जागेश्वर का 16 वर्षीय बेटा हरेंद्र पासी बीती शाम पड़ोस के रहने वाले अमृतलाल के घर बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था. अगले दिन गुरूवार सुबह करीब 6 बजे हरेंद्र का शव उसके घर से करीब 100 मीटर दूर है खेत की मेड़ पर पड़ा मिला. जिसका धारदार हथियार से गला कटा हुआ था.

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सुबह आस पड़ोस के लोगों ने शव देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सैकड़ो की संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. सूचना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद सीओ तिलोइ दिनेश मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और जांच की.

ई-रिक्शा चलाता था मृतक

मृतक हरेंद्र ई रिक्शा चलाता था जबकि उसका एक बड़ा भाई अकेलवा चौराहे पर स्थित एक ढाबे पर काम करता था. घर में बड़े भाई के अलावा मां और पिता है. बताया जा रहा है की अमृत लाल की बेटी के बर्थडे के अवसर पर वहां डांस का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था. फिलहाल हत्या किस वजह से हुई इसकी अभी जानकारी नहीं हो पाई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

मौके पर फॉरेंसिक टीम के अलावा मोहनगंज पुलिस और एसओजी टीम भी मौजूद है.पुलिस शव का पंचायत नामा भर कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है.पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि फ़ोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया.हत्या के कारणों का अभी पता नही चला है।मृतक पड़ोस में आयोजित एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था.

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