मथुरा: पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने खुद को भी उड़ाया, 5 साल पहले हुई थी लव मैरिज
Mathura News In Hindi: पांच साल पहले हुई लव मैरिज के कुछ समय बाद से मिथुन और उसकी पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था. दोनों अलग अलग रह रहे थे. पति अपनी पत्नी से बातचीत के लिए घर आया था.
उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाइवे थाना क्षेत्र स्थित सूर्य नगर कालोनी में गुरुवार रात उस समय सनसनी फैल गयी, जब पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और छानवीन शुरू की.
दोनों की पांच साल पहले लव मैरिज हुई थी, लेकिन विवाद के चलते दोनों अलग-अलग रह रहे थे. गुरुवार को पति पत्नी से बातचीत के लिए आया था, यहां उसकी बात बिगड़ गयी. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दोनों के परिजनों को सूचित कर दिया है.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बसई थाना क्षेत्र के कंधारी गांव की रहने वाली पोखन ने झांसी के रहने वाले मिथुन से पांच साल पहले लव मैरिज की थी. शादी के कुछ दिनों में ही दोनों में विवाद हो गया. जिसके बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे. इस बीच पोखन गोंडा में किसी सपा सेंटर में काम करने लगी थी. जबकि मिथुन झांसी में ही काम करता था. 8 दिन पहले पोखन अपनी सहेली रागिनी से मिलने मथुरा आई थी. रागिनी सूर्य नगर में किस्राए पर रखकर पालर्र पर काम कतरी है. पोखन ने भी यहीं काम करना शुरू कर दिया.
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गुरूवार को मिथुन मथुरा मिलने पहुंचा
पोखन से मिलने के लिए मिथुन गुरूवार को मथुरा पहुंचा. उसने ब्यूटी पार्लर से लौटते समय पोखन से बात करनी चाही, दोनों रागिनी के घर आ गए. इस बीच दोनों पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया. रागिनी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने कमरे में चली गयी.
तभी रात 9 बजे अचानक मिथुन ने देशी तमंचे से पहले पोखन को गोली मारी और फिर खुद भी कनपटी से सटाकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली.गोली की आवाज से रागिनी और मकान मालिक मौके पर दौड़े. दोनों खून से लथपथ पड़े थे. पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गयी.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
मकान मालिक की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि पति-पत्नी के आपसी विवाद में यह घटना हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. दोनों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.
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