अलीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों लापरवाही को लेकर सुर्खियों में है, यहां डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा उन महिलाओं को भुगतना पड़ा है जो नसबंदी कराने के बावजूद भी गर्भवती हो गईं. मगर, हैरानी इस बात की है कि मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बजाय अलीगढ़ सीएमओ बच्चे पैदा करने के फायदे गिना रहे हैं.

दरअसल, अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2025 में नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गई. इन मामलों में विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि, नियमों की अनदेखी के कारण 5 महिलाओं के दावे निरस्त भी कर दिए गए हैं.

5 दावों को किया गया निरस्त

अलीगढ़ के सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी के अनुसार, नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिलाओं द्वारा अपील किए जाने पर अब तक 62 केस की मुआवजा राशि विभाग के पास आ गई है. वहीं 6 ब्लॉकों से करीब 5 दावों को निरस्त कर दिया गया है. नियम अनुसार गर्भधारण की सूचना 90 दिनों के भीतर विभाग को देनी अनिवार्य है.

साल 2025 में 99 फीसदी रहा महिलाओं का आंकड़ा

वही आपको बता दें, खारिज किए गए दावों में लोधा और छर्रा के दो-दो केस हैं. जबकि अकराबाद, जवां, टप्पल व गोंडा का एक-एक केस शामिल है. सन 2024 में 6,240 महिला व पुरुषों ने नसबंदी कराई. वहीं, 2025 में 3,042 महिला-पुरुषों ने नसबंदी कराई है. जिनमें महिलाओं का आंकड़ा 99% नसबंदी का रहा है. जबकि सीएमओ के द्वारा अब महिलाओं को अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए योजनाओं का लाभ लेने की बात कही जा रही है.

क्या कहते है डॉ. नीरज त्यागी, सीएमओ अलीगढ़

अलीगढ़ सीएमओ ने कहा, "हम कोई पुरुष या महिला नसबंदी करते हैं तो उससे पहले कंसेंट फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, जिसमें उन्हें सभी चीजें अच्छे से समझा दी जाती है कि यदि इसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि गर्भधारण की संभावना है तो तुरंत आप उसकी जाँच कराएं. यदि गर्भधारण होने की पुष्टि होती है तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बाद दोबारा दूसरे माध्यमों से नसबंदी की प्रक्रिया व्यवहार में लेते है."