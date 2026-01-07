हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, नसबंदी के बावजूद 64 महिलाएं हुई गर्भवती, देना होगा मुआवजा

अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, नसबंदी के बावजूद 64 महिलाएं हुई गर्भवती, देना होगा मुआवजा

UP News: अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2025 में नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गई.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 Jan 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

अलीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों लापरवाही को लेकर सुर्खियों में है, यहां डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा उन महिलाओं को भुगतना पड़ा है जो नसबंदी कराने के बावजूद भी गर्भवती हो गईं. मगर, हैरानी इस बात की है कि मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बजाय अलीगढ़ सीएमओ बच्चे पैदा करने के फायदे गिना रहे हैं.

दरअसल, अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2025 में नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गई. इन मामलों में विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि, नियमों की अनदेखी के कारण 5 महिलाओं के दावे निरस्त भी कर दिए गए हैं. 

5 दावों को किया गया निरस्त

अलीगढ़ के सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी के अनुसार, नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिलाओं द्वारा अपील किए जाने पर अब तक 62 केस की मुआवजा राशि विभाग के पास आ गई है. वहीं 6 ब्लॉकों से करीब 5 दावों को निरस्त कर दिया गया है. नियम अनुसार गर्भधारण की सूचना 90 दिनों के भीतर विभाग को देनी अनिवार्य है. 

साल 2025 में 99 फीसदी रहा महिलाओं का आंकड़ा

वही आपको बता दें, खारिज किए गए दावों में लोधा और छर्रा के दो-दो केस हैं. जबकि अकराबाद, जवां, टप्पल व गोंडा का एक-एक केस शामिल है. सन 2024 में 6,240 महिला व पुरुषों ने नसबंदी कराई. वहीं, 2025 में 3,042 महिला-पुरुषों ने नसबंदी कराई है. जिनमें महिलाओं का आंकड़ा 99% नसबंदी का रहा है. जबकि सीएमओ के द्वारा अब महिलाओं को अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए योजनाओं का लाभ लेने की बात कही जा रही है.

क्या कहते है डॉ. नीरज त्यागी, सीएमओ अलीगढ़

अलीगढ़ सीएमओ ने कहा, "हम कोई पुरुष या महिला नसबंदी करते हैं तो उससे पहले कंसेंट फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, जिसमें उन्हें सभी चीजें अच्छे से समझा दी जाती है कि यदि इसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि गर्भधारण की संभावना है तो तुरंत आप उसकी जाँच कराएं. यदि गर्भधारण होने की पुष्टि होती है तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बाद दोबारा दूसरे माध्यमों से नसबंदी की प्रक्रिया व्यवहार में लेते है."

और पढ़ें
Published at : 07 Jan 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
विश्व
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
टेलीविजन
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई, बोलीं- किशमिश चाहिए थी पर...
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई
Advertisement

वीडियोज

BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview
Delhi Bulldozer Action: अब कैसे बचेंगे दिल्ली के पत्थरबाज, एक्शन में आ गई पुलिस । Faiz-E-Ilahi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
विश्व
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
टेलीविजन
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई, बोलीं- किशमिश चाहिए थी पर...
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई
बॉलीवुड
दिल पर पत्नी का नाम लिखवाकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट कोहली! लोग बोले- 'कितनी लकी है अनुष्का शर्मा'
दिल पर अनुष्का शर्मा नाम लिखवाकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट कोहली! तस्वीरें वायरल
जनरल नॉलेज
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
हेल्थ
Bronchial Asthma: सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
शिक्षा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget