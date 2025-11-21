हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAMU में छात्रसंघ चुनाव पर तकरार, इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्त नहीं होने पर HC पहुंचे छात्र

AMU में छात्रसंघ चुनाव पर तकरार, इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्त नहीं होने पर HC पहुंचे छात्र

UP News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर टकरार की स्थिति है. छात्र संघ चुनाव कराने वाले चुनाव अधिकारी की नियुक्त नहीं होने पर छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 Nov 2025 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव चुनाव कराने वाले चुनाव अधिकारी की नियुक्त नहीं होने पर छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एएमयू प्रशासन की तरफ से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया था. जब आश्वासन के बाद भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रबंधन को जल्द ही चुनाव करवाने का आदेश दिया था.

हालांकि, एएमयू ने जल्द छात्र संघ चुनाव कराने का हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया था. मगर, नवंबर माह बीत जाने के बाद दिसंबर माह भी शुरू होने वाला है लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव कराने वाले चुनाव अधिकारी की नियुक्त नहीं हुई, जिसके बाद एक बार फिर एएमयू के छात्र नेताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

पिछले सात वर्षों से नहीं हुआ छात्र संघ का चुनाव

आपको बता दें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव न होने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. यूनियन हॉल लगातार बदहाली की स्थिति में है और छात्र चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं एएमयू प्रसाशन के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाले छात्रों को जान का खतरा है. यही कारण है कि एएमयू को कठघरे में खड़ा करने वाले छात्र नेता के द्वारा साफ तौर पर इसकी शिकायत अलग अलग जगह की है. छात्र नेता का कहना है अगर उनको कोई जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार एएमयू प्रशासन होगा.

छात्र नेता की हाईकोर्ट से की ये अपील

छात्र नेता मोहम्मद कैफ ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को एएमयू प्रशासन के द्वारा  (हलफनामा) देते हुए दिसम्बर में चुनाव कराने की बात कही लेकिन दिसंबर शुरू होने से पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं की. इसी को लेकर छात्र नेता मोहम्मद कैफ ने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. छात्र नेता कैफ ने अपील की है कि हाईकोर्ट जल्द से जल्द एएमयू प्रशासन को स्पष्ट तारीख जारी करने का निर्देश दे, ताकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सके.

छात्र नेताओं का कहना है कि यदि हाईकोर्ट की तरफ सख्त निर्देश नहीं दिए गए तो एएमयू प्रशासन जानबूझकर चुनाव टालता रहेगा. आरोप है कि साल 2018 के बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए, जबकि छात्र संघ के फंड में कई करोड़ रुपये जमा हैं, जिनमें से लगभग 13 लाख रुपये प्रशासन खर्च कर चुका है. छात्रों का सवाल है कि बिना छात्र संघ अध्यक्ष और सचिव के प्रशासन छात्रों के फंड को कैसे उपयोग कर सकता है?

Published at : 21 Nov 2025 11:41 PM (IST)
Tags :
Aligarh Muslim University UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Tejas Fighter Jet Crash: तेजस क्रैश की 'इनसाइड' स्टोरी | ABP Report | HAL | Dubai Air Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद HC के जज ने आजम खान केस की सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या है पूरा मामला?
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
यूटिलिटी
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget