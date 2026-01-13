उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव जवाहर में सोमवार शाम उस समय तनाव बढ़ गया, जब ताश खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दो समुदाय आमने-सामने आ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति काबू की और कई लोगों को हिरासत में लिया.

इस पथराव में दोनों ओर से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. मौके पर पुलिस बल तैनात है. इस गांव में पहले भी कई बार सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ चुकी हैं. पुलिस अधिकारियों ने स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकरी के मुताबिक गुड्डू और गुल्लू नामक दो लोगों में ताश खेलने के दौरान बहस हो गयी. जिस पर एक पक्ष ने गुड्डू को पीट दिया. जब गुड्डू को बचाने आए दूसरे पक्ष के लोग तो उनसे भी मारपीट शुरू हो गयी. इसक बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया. देखते ही देखते छतों से से भी दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया. इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस पहुंची और लोगों को शांत किया. सीओ महेश कुमार ने बताया कि ताश खेलने के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद पथराव हो गया. घायलों का इलाज कराया जा रहा है. मौके पर पुलिस और पीएसी तैनात है. आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

नाबालिगों को गिरफ्तार करने की शिकायत

स्थानीय महिला परवीन ने बताया कि मोहल्ले में झगड़ा हो गया था, लोग घरों से ईंट-पत्थर फेंके रहे थे, इस दौरान पुलिस ने हमारे नाबालिग बच्चे अकबर और सुहैल को पकड़ लिया. जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है.