उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दो हिन्दू युवकों दीपक और आरुष द्वारा बीकॉम की परीक्षा देकर लौट रहे मुस्लिम छात्र फरहाद अली को आग लगाने की घटना में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में पीड़ित छात्र का बयान भी सामने आ गया है जिससे पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े हो गये हैं.

शुक्रवार को पुलिस ने हमले करने वाले दोनों आरोपियों दीपक और आरुष उर्फ़ आयुष उर्फ़ अनुराग को गिरफ्तार कर दावा किया था कि उन्होंने छात्र फरहाद अली पर तेल डाल कर इसलिए आग लगाई क्योंकि आरोपी और फरहाद अली साथ-साथ एक ही कालेज में पढ़ते हैं और वो लिखाई में अच्छा है. उसके हमेशा उन दोनों से अधिक नंबर आते हैं.

पीड़ित छात्र ने दिया अलग बयान

आरोप था कि दोनों आरोपी छात्र इसी वजह से फरहाद अली से ईर्ष्या करते थे. उन्होंने इंस्ट्राग्राम पर एक ट्रेंड देख कर मजाक करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था. लेकिन, पीड़ित फरहाद अली ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कुछ और ही बात कही. उसने बताया कि न तो दोनों आरोपी उसकी क्लास में पढ़ते हैं और न ही वह खुद पढ़ने लिखने में तेज है.

फरहाद की पिछली बार सेकेंड सेमिस्टर में बैक भी आई थी. जिसका पेपर उसे 10 जनवरी को फिर से देना था लेकिन, इससे पहले ही आरोपियों ने न जाने क्यों उस पर तेल छिड़कर आग लगा दी. फरहाद ने कहा कि इन लड़कों से उसका कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ बल्कि दीपक को तो उसने लगभग एक महीने पहले कॉलेज के मैदान में खेलते समय देखा था.

योगी सरकार से न्याय की माँग

पीड़ित छात्र ने कहा कि वो दीपक से अक्सर मैदान में मिलता था और उसे अपना दोस्त समझता था लेकिन, दीपक और आयुष ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम. मेरी ज़िन्दगी खतरे डाल दी अगर ऐसा काम मैं कर देता तो अब तक मेरे घर पर बुलडोजर चल जाता और मेरे पिता को जेल में डाल दिया होता. पीड़ित ने योगी सरकार और पुलिस से न्याय की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की अपील की.

जानें- क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बीकॉम के छात्र फरहाद अली पर 8 जनवरी को उस समय हिन्दू कॉलेज में हमला कर दिया गया था. जब वह बी कॉम की परीक्षा देकर कक्ष से बाहर निकल रहा था. आरोपियों ने फरहाद अली पर तेल डाल आग लगा दी. जिससे उसकी दोनों टांगे बुरी तरह जल गई है. पीड़ित छात्र का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इस मामले पर मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि छात्र पर हमले की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुँच कर घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

