अलीगढ़ में पेटीज से निकले कीड़े और फंगस! मशहूर फूड शॉप पर FSDA की छापेमारी; नमूने जांच को भेजे

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में प्रसिद्ध खाद्य प्रतिष्ठान एक बार फिर चर्चा में आ गया है.इस बार मामला उनकी दुकान से खरीदी गई पेटीज से कीड़े, फंगस और दुर्गंध मिलने का है.घटना सामने आने के बाद केवल ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया, बल्कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम को भी मौके पर पहुंचकर जांच करनी पड़ी.

विभाग ने दुकान से पेटीज के चार नमूने एकत्र कर उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार प्रेम नगर नगला मसानी निवासी जितेंश वार्ष्णेय पुत्र संजीव वार्ष्णेय ने आरोप लगाया कि उन्होंने दुकान से पेटीज खरीदी थी.जब उन्होंने पेटीज को खाने के लिए खोला तो उसमें फंगस लगी हुई दिखाई दी.इतना ही नहीं, पेटीज के अंदर कीड़े होने और उससे तेज दुर्गंध आने का भी आरोप लगाया गया.शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह का खाद्य पदार्थ किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.

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ग्राहक द्वारा की गई शिकायत के बाद दुकान पर विवाद की स्थिति बन गई.बताया जाता है कि ग्राहक और दुकानदार के बीच काफी देर तक बहस हुई.मामला बढ़ने पर ग्राहक ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की.शिकायत में आरोप लगाया गया कि दुकान पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है.

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नमूने जांच को भेजे गए

मामले की जानकारी मिलते ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम सक्रिय हो गई.विभागीय अधिकारियों ने संबंधित दुकान पर पहुंचकर जांच की और पेटीज के चार नमूने अपने कब्जे में लेकर उन्हें विधिवत सील कर दिया.इन नमूनों को विस्तृत परीक्षण के लिए आगरा स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है.प्रयोगशाला में यह जांच की जाएगी कि पेटीज में वास्तव में फंगस, कीड़े या अन्य हानिकारक तत्व मौजूद थे या नहीं तथा खाद्य सामग्री निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती है या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा.

FSDA के खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) परमवीर सिंह ने बताया कि विभाग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है.उन्होंने कहा कि नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.यदि जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

दुकान स्वामी ने आरोपों को नकारा

हालांकि, दूसरी ओर मालिक विकास अग्रवाल ने इन आरोपों पर अपना पक्ष भी रखा है.उनका कहना है कि संबंधित ग्राहक उनकी दुकान से पेटीज खरीदकर ले गया था और बाद में उसने फंगस की शिकायत की.विकास अग्रवाल के अनुसार जैसे ही शिकायत सामने आई, उन्होंने ग्राहक से माफी मांगते हुए खराब पेटीज के बदले नई पेटीज देने की पेशकश की थी.उनका कहना है कि ग्राहक की संतुष्टि के लिए हर संभव प्रयास किया गया था.

विकास अग्रवाल ने आरोप लगाया कि मामले को सुलझाने के बजाय ग्राहक ने उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम न करने के बदले पैसे की मांग की.उनका कहना है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो ग्राहक ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी.दुकानदार का दावा है कि उन्होंने थाने पहुंचकर सभी के सामने अपनी ओर से खेद व्यक्त किया था और मामले को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने का प्रयास किया था.

दुकान मालिक का यह भी आरोप है कि पैसे नहीं मिलने पर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.उन्होंने इस संबंध में थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.विकास अग्रवाल का कहना है कि उनके प्रतिष्ठान की वर्षों से अच्छी साख रही है और बिना जांच रिपोर्ट आए उन्हें दोषी ठहराना उचित नहीं होगा.

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