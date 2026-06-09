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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: मां के ब्रह्मभोज में खर्च को लेकर विवाद, बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Gorakhpur News: मां के ब्रह्मभोज में खर्च को लेकर विवाद, बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर में मां के ब्रह्मभोज के दौरान खर्च को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई शुभम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 09 Jun 2026 05:46 PM (IST)
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गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. मां के ब्रह्मभोज के दिन खर्च के पैसों को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

यह सनसनीखेज वारदात जंगलधूसड़ बड़की रेतवाहिया गांव की है. जानकारी के अनुसार, परिवार की मां का हाल ही में निधन हुआ था और मंगलवार को उनका ब्रह्मभोज आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के खर्च और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर परिवार की महिलाओं के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे बड़े विवाद में बदल गई. इसी दौरान बड़े भाई दुर्गविजय शर्मा और सबसे छोटे भाई सत्यप्रकाश शर्मा उर्फ शुभम (23) के बीच भी बहस हो गई.

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फरवरी 2027 में होनी थी शुभम की शादी, ब्रह्मभोज के दिन बिछ गया मातम

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आए दुर्गविजय शर्मा ने तमंचे से शुभम पर गोली चला दी. गंभीर रूप से घायल शुभम को परिजन तत्काल अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. बाद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया. मृतक शुभम की मई महीने में सगाई हुई थी और फरवरी 2027 में उसकी शादी तय थी. परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन उससे पहले ही यह दुखद घटना घट गई. आरोपी फिलहाल फरार है.

मझले भाई ने आरोपी की स्कूटी को फावड़े से क्षतिग्रस्त कर दिया

मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. घटना से नाराज मझले भाई ने आरोपी की स्कूटी को फावड़े से क्षतिग्रस्त कर दिया. परिवार में चार भाई थे, जिनमें दुर्गविजय सबसे बड़ा, जबकि शुभम सबसे छोटा था. चारों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मभोज का आयोजन किया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया.

एसएसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद के बाद बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को गोली मारने की बात सामने आई है. पुलिस को तहरीर मिल रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 09 Jun 2026 05:46 PM (IST)
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