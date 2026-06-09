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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकभी अपने ICU में पड़े स्वास्थ्य विभाग की भी सुध ली है? डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पर अखिलेश यादव का तंज

कभी अपने ICU में पड़े स्वास्थ्य विभाग की भी सुध ली है? डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पर अखिलेश यादव का तंज

UP Politics: समजावदी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समय-समय पर प्रदेश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आवाज उठाते रहते हैं. अब सपा चीफ ने खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से ही सवाल पूछा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Jun 2026 05:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नेताओं व विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी लगातार जारी है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पर तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है. जिसमें लिखा है,"कभी मंत्री जी ने आईसीयू में गहरी साँस भर रहे अपने विभाग के स्वास्थ्य के बारे में कोई सवाल पूछा है क्या? ये दायित्वहीनता जनहित के प्रति उनकी अयोग्यता, उदासीनता, लापरवाही, असमर्थता, अक्षमता को दर्शाती है."

अखिलेश यादव ने इसके साथ एक इमेज भी शेयर की है, जिसमें बृजेश पाठक ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या अखिलेश यादव ने बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर सवाल उठाया है ?ऐसी बातें सनातन संस्कृति के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाती हैं. इसी के जबाब में अखिलेश यादव ने उनके विभाग को लेकर तंज कसा है.                                      

राम मंदिर में गबन को लेकर अखिलेश यादव ने उठाया था सवाल

यहां बता दें कि अयोध्या में राममंदिर में गबन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाय था. जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया. पहले इसे मंदिर ट्रस्ट ने नकारा, ट्रस्ट के महासचिव ने ऐसी किसी घटना से इंकार कर चुके हैं. जबकि अयोध्या के कई साधू संतों ने इस मामले में अखिलेश यादव को खूब खरी-खोटी सुनाई. उन्हें सनातन को बदनाम करने वाला बताया.

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इसी तरह बीजेपी नेताओं ने भी अखिलेश यादव की निंदा करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव एक बार भी अयोध्या मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन गलत आरोप लगा रहे हैं. इसी पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बयान दिया है. जिसका जबाब  अब अखिलेश यादव ने दिया था.

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Published at : 09 Jun 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak Akhilesh Yadav UP NEWS
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