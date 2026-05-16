UP Politics: राजकुमार भाटी के विवाद के बीच अखिलेश यादव ने दी चेतावनी, कहा- नियंत्रण रखें...

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा सांसदों, विधायकों और तमाम बड़े नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं. सपा मुखिया ने कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो अपनी भाषा और आचरण को लेकर सतर्क रहें. कोई ऐसी बात न कहें, जिससे किसी खास समुदाय, जाति, वर्ग या धर्म के लोगों को आहत करें.

शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ़्तर में अखिलेश यादव ने अलग-अलग जिलों से आए सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए और उन्हें आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे किसी की भावना आहत हों या कोई विवाद हो.

अखिलेश यादव ने दी सख्त हिदायत

सपा मुखिया ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की अग्निपरक्षा हैं ऐसे में सभी को नेताओं को अपनी भाषा और आचरण पर संयम रखना होगा. उन्होंने पीडीए फॉर्मूले पर ज़ोर देते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा के विरोध में पीडीए समाज एकजुट है. इसलिए हर कदम सावधानी के साथ आगे बढ़ाना है.

अजेंद्र लोधी और राजकुमार भाटी के बयानों पर विवाद

अखिलेश यादव के निर्देश ऐसे समय में आएं हैं जब हमीरपुर-महोबा सीट से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में आ गए हैं. इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है.

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वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज में भी नाराजगी देखने को मिली है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा प्रवक्ता की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. वहीं बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ भी अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई हैं

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