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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में प्रचंड गर्मी! आगरा से वाराणसी तक कई जिलों में लू का यलो अलर्ट, 45 के पार पहुंचा तापमान

UP Weather: यूपी में प्रचंड गर्मी! आगरा से वाराणसी तक कई जिलों में लू का यलो अलर्ट, 45 के पार पहुंचा तापमान

UP Weather: उत्तर प्रदेश में अब भीषण गर्मी और लू का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने आज आगरा, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में उष्ण हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 16 May 2026 06:53 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अब गर्मी बढ़ने लगी हैं. बीते कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश का दौर देखने को मिला, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई थी लेकिन, अब बारिश का दौर खत्म हो गया है और गर्मी ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया हैं. प्रदेश में अगले तीन से चार दिन भीषण लू और गर्म हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे जन-जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर बेहद कम हो गया  है. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज 16 मई शनिवार को मौसम साफ़ रहने का अनुमान हैं. दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी और दोपहर के सूरज की तपिश और विकराल होती जाएगी. प्रदेश के सभी 75 जिले आज ग्रीन ज़ोन में ही रहेंगे. कहीं कोई बारिश या बादल के आसार नहीं है. आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी और गर्मी बढ़ेगी. 

यूपी में प्रचंड गर्मी और लू का दौर शुरू

मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश में ऐसा है मौसम रहेगा. इस दौरान अलग-अलग जिलों में दिन के समय उष्ण लहर चलने की संभावना है वहीं कुछ स्थानों पर बहुत अधिक तेज लू का असर देखने को मिलेगा. 20-21 मई से पूर्वी यूपी में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश की बौछारें या बूंदबांदी हो सकती हैं लेकिन इससे तापमान पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा. पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क ही रहने के आसार है. 

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इन जिलों में भीषण लू का यलो अलर्ट

यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, झांसी, चित्रकूट, मीरजापुर, हमीरपुर, फतेहपुर, ललितपुर समेत 27 जिलों में भीषण गर्म लू  तलने का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं प्रयागराज, वाराणसी, जालौन, बांदा व आसपास के जिलों में हालात बेहद खराब हो सकते हैं. इन जिलों में अधिकतम तापमान 43-45 डिग्री के आसपास बना हुआ है. बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. यहां पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  

तेज धूप और लू चलने की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती हैं. ऐसे में पारा 47-48 डिग्री तक पहुँच सकता है. दिन के समय चिलचिलाती धूप पड़ेगी, ऐसे में लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है. बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकले और सावधानी बरतें. 

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Published at : 16 May 2026 06:53 AM (IST)
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