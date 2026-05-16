समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का आज शनिवार को हरिद्वार में अस्थि विसर्जन किया जाएगा. सैफई परिवार की ओर से सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गयी हैं. प्रतीक यादव का बुधवार की सुबह अचानक बीमारी की वजह से महज़ 38 साल की उम्र में निधन हो गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार सुबह क़रीब 8.30 बजे सपा महासचिव और चाचा शिवपाल यादव के बेटे सांसद आदित्य यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव और सपा विधायक तेज प्रताप यादव बैकुंठ धाम पहुंचेंगे. जहां से सुबह 10.30 बजे अस्थि कलश लेकर आज चार्टर प्लेन से हरिद्वार जाएंगे. प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भी अपने पूरे परिवार के साथ हरिद्वार जाएंगी.

हरिद्वार में होगा प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन

प्रतीक यादव की दोनों बेटियां और अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह भी उनकी अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाएंगे. जहां पूरे विधि-विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया जाएगा. स्वामी अवधेशानंद प्रतीक यादव की अस्थि विसर्जन की पूजा अर्चना करेंगे. शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव अपने भाई प्रतीक की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करेंगे.

बता दें कि बुधवार को प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे, हालांकि ये चोटें ऐसी नहीं थीं जिनसे किसी की मौत हो जाए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह से पल्मोनरी एंबोलिज्म की बीमारी बताई गई थी, जिसमें खून शरीर के अंदर खून के थक्के जम जाते हैं. प्रतीक यादव के फेफड़ों में ख़ून के थक्के जम गए थे.

गुरुवार को प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार लखनऊ के भैंसाकुंड में किया गया था. इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत पूरा सैफई परिवार, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. प्रतीक यादव को उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने मुखाग्नि दी थी.