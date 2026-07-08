अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. इसके साथ ही उनका श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ भी अब किसी तरह का संबंध नहीं रहा हैं. मंगलवार को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने साफ कर दिया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को सिर्फ उनके दायित्वों से ही नहीं बल्कि ट्रस्ट की सदस्यता से भी हटा दिया गया है.

गोविंद देव गिरि के इस बयान के बाद उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को केवल उनके पदों से मुक्त किया गया है लेकिन, वो अब भी ट्रस्ट के सदस्य बने हुए हैं. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि उनके इस्तीफे के बाद अब उनका श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी कोई संबंध नहीं है. उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई है.

चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट में नहीं

सोमवार को अयोध्या राम मंदिर परिसर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया. इसके साथ ही मंदिर के वित्तीय लेन देने और बीते वर्ष 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए गए.

इस मामले में कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि की जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे लेकिन, गोविंद गिरि ने तमाम आरोपों से ख़ुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि जितना धन मंदिर के कोष में जमा हुआ या खर्च हुआ उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उसी तक सीमित थी. लेकिन, जो पैसे बैंक खाते में जमा ही नहीं हुआ उसकी निगरानी और गणना कराने का काम ट्रस्टियों का था. वो पुणे में रहते हैं और धन को लेन-देन रोजाना होता था. इसलिए बैंक में उनके हस्ताक्षर भी मान्य नहीं है.

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चंपत राय पर लगे आरोपों का बचाव

मंगलवार को एबीपी न्यूज़ से हुई बातचीत में गोविंद देव गिरि ने चंपत राय का भी बचाव करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि चंपत राय ने जिन पर भरोसा किया और पाला-पोसा उन्हीं ने उनके साथ विश्वासघात किया. उनकी गलती उन पर भरोसा करना था. वहीं एबीपी रिपोर्टर विशाल पांडेय ने जब उनसे उनकी गलती और इस्तीफे को लेकर पूछा तो वो बुरी तरह झुंझला गए और उन्होंने माइक छीनने की कोशिश की.

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