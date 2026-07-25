'मैं उनको सलाम करता हूं जिन्होंने...', CJP के प्रोटेस्ट पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आने वाले यूपी चुनाव में अपनी पार्टी की रणनीति साफ कर दी. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर छात्रों को सलाम किया.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “सलाम करता हूं जिन्होंने जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंत्र पढ़ा कि पीएम मोदी को रात के अंधेरे में वीडियो बनाना पड़ा.” उन्होंने इसे युवाओं की जीत बताया. इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. ओवैसी मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने वाये थे जहां उन्होंने यह बयान दिया.

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अगला PM 42-45 साल का होगा

AIMIM प्रमुख ने आगामी विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा युवा उतारने का वादा किया. उन्होंने कहा कि आने वाले यूपी चुनाव ने पार्टी ऐसी युवा उम्मीदवार उतारेगी जो बेबाकी से लोगों की नुमाइंदगी करेंगे इसके साथ ही ओवैसी ने PM मोदी पर तंज कसते हुआ कहा, "हमारी कोशिश ये होगी कि जब 2029 में चुनाव हों, तो भारत का प्रधानमंत्री 80 साल का शख्स आपकी नुमाइंदगी नहीं करेगा, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी उम्र लगभग 42 या 45 साल हो. यही हमारा लक्ष्य है.”

ठाकुरद्वारा में मस्जिदों-मदरसों पर बुलडोजर पर भड़के

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "यूपी के राजस्व विभाग ने ठाकुरद्वारा इलाके में 36 मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान को बुलडोजर करने की लिस्ट बनाइ है, यहां का विधायक कौन है, क्या कर रहे हैं? बाबा बोलेंगे 80-20, सपा वाले बोलेंगे 20 हमारे जेब में है. हम किसी के जेब में नहीं हैं. हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई इंसाफ, हिस्सेदारी की लड़ाई है."

अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, "अब हम दरी बिछा कर नीचे नहीं बैठेंगे, अगर अखिलेश कुर्सी पर बैठेगा, तो हम सामने पैर पर पैर डाल कर बैठू कर हक की बात करूंगा."

गठबंधन की पेशकश

आगामी यूपी चुनाव में विपक्षी पार्टियों से गठबंधन की पेशकश करते हुए ओवैसी ने कहा, "वे BJP की सरकार दोबारा नहीं चाहते और गठबंधन के लिए तैयार हैं.बाद में चुनाव के बाद रोना नहीं."

पेलट गन का मुद्दा उठाया

असदुद्दीन ओवैसी ने जंतर-मंतर पर पेलट गन के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहरी करते हुए कहा कि बच्चे को पेलट गन से बच्चे की आंख में गोली लगी, 19 साल के लड़के साहिल, 32 साल की लड़की, 28 साल के लड़के को पेलट गन से मारा गया. जिसने पेलट गन को चलाने का आदेश दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. 2016-19 तक पेलट गन से गोली चलाई गई, 140 अंधे हो गए.14 हजार लोगों को आंख में गोली लगी.

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