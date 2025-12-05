हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अब न्याय का बुलडोजर कहां है', फरार ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव

'अब न्याय का बुलडोजर कहां है', फरार ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव

UP News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज शुक्रवार दोपहर में शुभम जायसवाल का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते बुलडोजर का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Dec 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चर्चित फरार ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसके बाद बीजेपी सरकार और पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शुभम जायसवाल का वीडियो शेयर कर पूछा कि अब न्याय का बुलडोजर कहाँ है? जबकि वीडियो में शुभम का ने वीडियो में खुद को निर्दोष बताते हुए सीएम योगी से सही से जांच कराने की अपील की है.

वीडियो वायरल होने पर पुलिस का जबाब है कि उन्हें नहीं पता कि फरार शुभम जायसवाल कहाँ है. जो कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है. फिलहाल इस पूरे मामले में विपक्ष खासकर सपा योगी सरकार को घेर रही है.

शुभम जायसवाल का वीडियो बयान

आरोपी शुभम जायसवाल ने वीडियो में कहा कि दोस्तों देखिये लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बात करे रहे हैं. मेरे द्वारा कोई अवैध काम नहीं किया गया. मुझे फंसाया जा रहा है. माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है जांच आप करवा ही रहे हैं, तो क्लियर जांच करवाइए, ताकि मुहे फंसाया न जा सके, मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है. बाकि सारी पार्टियों को डिपार्टमेंट वाले बचा रहे हैं, और सिर्फ मुझे फंसा रहे हैं.

अखिलेश यादव का सरकार पर तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार दोपहर में शुभम जायसवाल का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा “अब न्याय का बुलडोजर कहाँ है…” अखिलेश यादव पहले भी कफ सिरप घोटाले में कई सफेदपोशों को बचाने का आरोप योगी सरकार पर लगा रहे हैं. ऐसे में शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी न होना और वीडियो जारी होने पर पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है कफ सिरप घोटाला ?

यूपी में कोडीन युक्त कफ सिरप की 2000 करोड़ की अवैध तस्करी का पिछले दिनों खुलासा हुआ है. जिसमें STF ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और इसका मास्टर माइंड शुभम जायसवाल को बताया. पूर्वांचल के वाराणसी-जौनपुर से लेकर बांग्लादेश व नेपाल तक फैले इस रिअकेट की वजह से सैद्कों बच्चों की जान गयी. इस सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल मिला है जिससे किडनी फेल होने का खतरा है. अमित सिंह टम्टा इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है. इसमें धनंजय सिंह और सुशील सिंह जैसे बाहुबलियों के शामिल या संरक्षण होने के दावे भी किए जा रहे हैं. STF अब तक 100 करोड़ के सिरप जब्त कर चुकी है और ईडी अब इसमें पैसों के लेन-देन की जांच में जुट गई है.

Published at : 05 Dec 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Shubham Jaiswal
