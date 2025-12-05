यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए महिला चेहरे पर दांव लगा सकती है पार्टी, इस तस्वीर से हलचल तेज

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं जोर-शोर से शुरू हो गई है. सूत्रों की मानें तो दो-तीन दिनों में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, इस बीच बीजेपी की पूर्व सांसद और मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की एक तस्वीर सामने आई हैं जिसके बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

यूपी की फतेहपुर से पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकत की है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर की है. इन तस्वीरों के बाद इस तरह के कयास लग रहे हैं कि इस बार बीजेपी किसी महिला को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है.

जेपी नड्डा के साथ तस्वीरों से चर्चा तेज

साध्वी निरंजन ज्योति ने जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- 'भाजपा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट के दौरान बिहार विधानसभा में प्राप्त प्रचंड विजयश्री की शुभकामनाएँ दी.'

साध्वी निरंजन ज्योति की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद चर्चा की जा रही है कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी इस बार किसी महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाने का दाँव चल सकती हैं. हाल के दिनों में जिस तरह से चुनावों में महिलाओं की भागेदारी सामने आई है और उनके रुख़ ने किसी भी सरकार के बनने या नहीं बनने में अहम भूमिका निभाई है उससे इस बात को और भी जोर मिलता दिख रहा है.

महिला पर दांव चल सकती है बीजेपी

साध्वी निरंजन ज्योति अति पिछड़े निषाद (मल्लाह) समाज से आती हैं जो ओबीसी वर्ग में आता है. वो फतेहपुर से बीजेपी सांसद रह चुकी हैं और योगी सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुकी है. अगर बीजेपी उन पर दाँव चलती है तो वो एक तीर से दो निशाने साध सकती है. एक तरफ महिला वोटरों में इसका अच्छा संदेश जाएगा तो वहीं ओबीसी वर्ग को भी साधने का मौका मिलेगा.

हाल में लखनऊ में हुई सरकार, संगठन और संघ की समन्वय बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि जल्द ही बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेगी. ऐसे में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं. यूपी में ओबीसी वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं.

बता दें कि यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी दलित, ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे की चर्चाएं हो रही थी, इनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर धर्मपाल सिंह, रामशंकर कठेरिया, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति के नाम आगे चल रहे थे. हाल ही में उन्हें केशव प्रसाद मौर्य के साथ बिहार में सह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी भी दी गई थी.

