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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'समझौता नहीं, संघर्ष होगा...', छात्रों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

'समझौता नहीं, संघर्ष होगा...', छात्रों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

Akhilesh Yadav News: अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का अमृतकाल, उनके दु-शासन के ‘काले’ काल में बदल जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि उनके संगी-साथियों का इतिहास कोयले तक से भी नहीं लिखा जाएगा.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jul 2026 07:23 PM (IST)
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दिल्ली में जंतर-मंतर में छात्रों पर लाठीचार्ज उसके बाद मंगलवार को विपक्ष के सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के व्यवहार को लेकर मामला गर्माता जा रहा है. इसके विरोध में आज समूचे विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया. तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कसा है.

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, " वो सफ़ेद कपड़ा लेकर गये जंतर-मंतर  हम काला कपड़ा लेकर पहुँचे ‘संसद’! देश के बच्चों, उनके माता-पिता और उनके शुभचिंतकों के साथ-साथ विपक्ष के सांसदों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वो अति निंदनीय है. भाजपा का अमृतकाल, उनके दु-शासन के ‘काले’ काल में बदल जाएगा. भाजपा और उनके संगी-साथियों का इतिहास कोयले तक से भी नहीं लिखा जाएगा. भाजपा के शासनकाल को इतिहास जगह ही नहीं देगा, जिससे कि कोई कभी भी पढ़कर उसका दोहराव न करे. समझौता नहीं; संघर्ष होगा!"

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विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी 

सोमवार को छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार तीसरे दिन भी मुखर रहा. मंगलवार की घटना के विरोध में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया और संसद के बाहर जमकर नारेबाजी की. यही नहीं संसद के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग के साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई. जिसके चलते आज भी संसद की कार्रवाई नहीं हो सकी.

विपक्ष ने दिखाई ताकत 

नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष ने एकता दिखाते हुए इस सत्र में सरकार पर खासा दबाब बना दिया है. सोमवार को छात्रों पर लाठीचार्ज ने ये मुद्दा और गर्मा दिया. जब संसद में विपक्ष की बात नहीं सुनी गयी तो मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अखिलेश यादव,राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया.

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Published at : 22 Jul 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS NEET Protest
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