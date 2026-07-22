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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव! महासचिव पद के लिए VHP के बजरंग लाल बागड़ा का नाम लगभग तय

राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव! महासचिव पद के लिए VHP के बजरंग लाल बागड़ा का नाम लगभग तय

Ram Mandir Donation Row: विहिप के केन्द्रीय सलाहकार दिनेश जी को सदस्य के रूप में चयनित किए जाने के संकेत हैं. जबकि विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद खाली पद पर भी नियुक्ति होनी तय है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jul 2026 05:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक चल रही है, जिसमें रिक्त पदों पर नियुक्ति व मंदिर प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है. इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ट्रस्ट के महासचिव पद पर विश्व हिन्दू परिषद के अन्तराष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा का नाम तय कर लिया गया है. 

इसके अलावा ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के नामों पर चर्चा जारी है, विहिप के केन्द्रीय सलाहकार दिनेश जी को सदस्य के रूप में चयनित किए जाने के संकेत हैं. जबकि विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद खाली पद पर भी नियुक्ति होनी तय है. हालाँकि अभी अधिकारिक घोषणा होना बाकी है.

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तीन पद रिक्त चल रहे हैं 

दरअसल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया थ. जबकि हाल ही में पूर्व सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के कारण एक पद और खाली गया था. यूपी सरकार ने एसआईती की प्राथमिक रिपोर्ट और FIR के बाद ये कदम उठाया. पिछली बैठक में दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए थे.

पूर्व महासचिव चंपत राय राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य थे और चढ़ावा गणना की निगरानी कार्यों से जुड़े थे. इन दोनों के इस्तीफे के बाद मंदिर प्रबंधन पारदर्शिता पर जोर दे रहा है.

कौन है बजरंग बागड़ा?

जानकारी के मुताबिक बजरंग बागड़ा राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं और पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं. इसके साथ ही वे NALCO के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं. विहिप में संगठनात्मक अनुभव के साथ ही उन्हें वित्तीय प्रबंधन का लम्बा अनुभव है, इसलिए उन्हें इस पद के योग्य समझा गया.

ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर के प्रबंधन, दान, और सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर नई रणनीति तैयार की जाएगी. ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो सके.

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Published at : 22 Jul 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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