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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP ने की श्रद्धा में सेंधमारी', चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला

'BJP ने की श्रद्धा में सेंधमारी', चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि लोकधन की लूट का मुद्दा संसद में उठाना जरूरी है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने चढ़ावा चोरी के लिए भाजपा और उसके संगी साथियों को ज़िम्मेदार बताया और कहा कि राम मंदिर में जिस तरह से लोकधन की लूट हुई उस मुद्दे को लोक संसद तक पहुंचाना और उठाना हम सबका धर्म कर्तव्य है. 

सपा मुखिया ने साधा निशाना

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा- 'भाजपा और उनके संगी-साथी ‘आस्था के साथ विश्वासघात के महापाप और अपराध’ के दोषी हैं!

देश की आस्थावान जनता का मानना है कि भाजपा और उनके संगी-साथियों ने ‘श्रद्धा में सेंधमारी’ करते हुए जिस तरह: 
- ⁠‘दान-पात्र’ से चढ़ावा-चंदा चोरी की है 
- ⁠गुप्त दान में महा-घपले किये हैं
- ⁠दान की रसीद दी ही नहीं है या दान के बदले नकली रसीद छपवाकर दी है
- ⁠अपने लोगों को कौड़ियों के दाम में अयोध्या की ज़मीनें ख़रीदवाकर, फिर उसे बीसों गुना दाम में करोड़ों में मंदिर को बेचकर ट्रस्ट के ‘धर्म-खाते’ को लूटा है
- ⁠ज़मीन के सौदे के अशुभ लाभ को आपस में बाँटा है
- ⁠ईमानदार लोगों द्वारा आपत्ति किये जाने पर उन्हें हटाया है
- ⁠हर जगह अपने भ्रष्ट लोग सेट किये हैं
- ⁠चोरी की राशि की बरामदगी को दर्ज़ नहीं कराया है
- ⁠जाँच में कुछ भी ‘उल्लेखनीय’ नहीं है, ये कहकर गुमराह किया है
- ⁠सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत मिटाए हैं
- ⁠जिनकी ख़ुद की जाँच चल रही है, उनसे जाँच करवाई है 
- ⁠बिना किसी की ज़िम्मेदारी तय किये, ट्रस्ट के उच्चस्थ पदाधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है
- ⁠मंदिर का धन और बहुमूल्य धातुओं को बोरों में भरकर कहीं और पहुँचाया है…

ये अक्षम्य ‘महापाप’ है. इसीलिए ‘लोकधन की लूट’ का मुद्दा लोक-संसद तक पहुंचाना और उठाना, हम सब का धर्म सम्मत कर्तव्य है. जो भाजपा का साथी, वो रामघाती-महापापी.'

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सपा ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन

बता दें बुधवार को समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी को लेकर संसद परिसर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था. सपा मुखिया दान पेटी लकेर पहुंच गए और राम मंदिर के चढ़ावा मांगा. जिसमें सांसदों ने अपनी सुविधा के हिसाब से पैसे भी दिए. सपा सांसदों ने इस दौरान चढ़ावा चोर, कुर्सी छोड़ के भी नारे लगाए. 

सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी को भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं. और चढ़ावा ही नहीं गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता महापाप की श्रेणी में आता है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 30 Jul 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News Ram Mandir
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