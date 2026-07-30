सिद्धार्थनगर में ट्रेलर पलटा, एक युवक और 12 मवेशियों की दबकर मौत
Siddharthnagar News: इटवा-बढ़नी मार्ग पर स्थित रामनगर गांव में कच्चा आयरन से लदा हुआ ट्रेलर सड़क किनारे बनी हुई घारी पर पलट गया. हादसे में एक युवक और 12 मवेशियों की मौत हो गई है.
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, इटवा-बढ़नी मार्ग पर स्थित रामनगर गांव में कच्चा आयरन से लदा हुआ ट्रेलर सड़क किनारे बनी हुई घारी पर पलट गया. हादसे में एक युवक और 12 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति और कई मवेशी घायल हुए हैं. वहीं, ट्रेलर के पलटने से झोपड़ी में चारा मशीनें और अन्य घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर तेज रफ्तार में था और अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी घारी में घुसकर पलट गया. हादसे के बाद ड्राइवर सुजीत कुमार ने मौके से भागने की कोशिश, हालांकि, ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम शोहरतगढ़ राजेश कुमार, सीओ मयंक द्विवेदी, राजस्व विभाग की टीम, पशुचिकित्सा अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए.
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मलबा हटाकर निकाला गया शव
प्रशासनिक टीम ने जेसीबी और हाइड्रा क्रेन की मदद से ट्रेलर और उसके नीचे दबे आयरन के मलबे को हटाकर कई घंटे तक राहत बचाव अभियान चलाया, इसके बाद युवक के शव और मृत मवेशियों को बाहर निकाला जा सका. पुलिस के मृतक की पहचान सूरज यादव (20) पुत्र रामप्रसाद के रूप में हुई है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चालक को हिरासत में लेते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
घटना में एक युवक की मौत
वहीं, पशुपालन विभाग की टीम ने इस हादसे में मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया, जबकि घायल मवेशियों का उपचार शुरू कराया गया. प्रशासन की निगरानी में मृत मवेशियों को ट्रैक्टर-ट्राली से दफनाने के लिए भेजा दिया गया. घटना के बाबत एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना में एक 20 वर्षीय युवक की मौत हुई है, जबकि चार गाय, आठ भैंसों की भी दबकर मौत हो गई. हादसे में दो मवेशी घायल हो गए.
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