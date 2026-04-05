हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यूपी में प्रीपेड पीड़ित...', बिजली के स्मार्ट मीटरों की समस्या पर बोले अखिलेश यादव

'यूपी में प्रीपेड पीड़ित...', बिजली के स्मार्ट मीटरों की समस्या पर बोले अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav On Smart Electricity Meter: पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Apr 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले सूबे की सियासत गरमाने लगी है, पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है. अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के कहर की वजह से उप्र में पीड़ित लोगों की एक नई श्रेणी बन गई है, जिसका नाम ‘प्रीपेड पीड़ित’ है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"बीजेपी सरकार के कहर की वजह से उप्र में पीड़ित लोगों की एक नई श्रेणी बन गई है, जिसका नाम है ‘प्रीपेड पीड़ित’. ‘प्रीपेड पीड़ित’ का मतलब ये है कि जो लोग बिजली के प्रीपेड मीटर लगाकर बैठे हैं वो स्मार्ट मीटर की खामियों की वजह से बिजली कट जाने पर अंधेरे और गर्मी का संकट झेलने को मजबूर हैं."

दर-दर भटकने को मजबूर है जनता- अखिलेश

सपा चीफ ने आगे लिखा-"जब बिजली खाते में बिजली के इस्तेमाल करने से पहले ही पैसा जमा हो जाता है तो फिर सरकार और कंपनी जनता को क्यों परेशान कर रही है. बिजली कंपनियों को तो पैसा पहले ही मिल जाता है, फिर उन्हें आम जनता की चिंता करने की क्या पड़ी है. बेचारी जनता दर-दर भटकने पर मजबूर है लेकिन सरकार और कंपनियाँ के सामने कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि वो पहले से ही मिलीभगत करके पैसे कमा के बैठी हैं.

उपभोक्ता नहीं, उपभुगता रह गई जनता- अखिलेश यादव

उन्होंने कहा सच तो ये है कि बीजेपी राज में अब जनता  ‘उपभोक्ता’ नहीं रह गई है, ‘उपभुगता’ हो गई है क्योंकि वो हेराफेरी से बनी बीजेपी सरकार के दुष्परिणामों को ‘भुगतने’ पर मजबूर है. इसी कारण पीडीए की संख्या भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं और आज भी कह रहे हैं: जो पीड़ित, वो पीडीए! अब पीडीए में जुड़े ये नये ‘प्रीपेड पीड़ित’ कह रहे हैं कि चिंता न करें : बुरे दिन जानेवाले हैं. पीड़ित सरकार आएगी, सबको बिजली दिलवाएगी!"

और पढ़ें
Published at : 05 Apr 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में प्रीपेड पीड़ित...', बिजली के स्मार्ट मीटरों की समस्या पर बोले अखिलेश यादव
'यूपी में प्रीपेड पीड़ित...', बिजली के स्मार्ट मीटरों की समस्या पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: तलाक के बाद बेटी का ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से स्वागत, परिवार ने मनाया जश्न
यूपी: तलाक के बाद बेटी का ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से स्वागत, परिवार ने मनाया जश्न
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अर्जित अवकाश पर उठ रहे सवालों पर हरीश रावत ने तोड़ी चुप्पी, जानें पूर्व सीएम ने क्या कहा?
अर्जित अवकाश पर उठ रहे सवालों पर हरीश रावत ने तोड़ी चुप्पी, जानें पूर्व सीएम ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'AAP नहीं वो भ्रष्टाचार के बाप हैं', राघव चड्ढा के समर्थन में आए अयोध्या के साधु-संत
'AAP नहीं वो भ्रष्टाचार के बाप हैं', राघव चड्ढा के समर्थन में आए अयोध्या के साधु-संत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
महाराष्ट्र
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
टेलीविजन
'नागिन 7' में नाग गुरु बन अक्षय कुमार ने मारी एंट्री,आहाना के सामने ड्रैगन की खोलेंगे पोल
'नागिन 7' में नाग गुरु बन अक्षय कुमार ने मारी एंट्री,आहाना के सामने ड्रैगन की खोलेंगे पोल
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
विश्व
NASA Artemis II Mission: 53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
एग्रीकल्चर
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
लाइफस्टाइल
Mosquito Reproduction And Feeding: अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget