'AAP नहीं वो भ्रष्टाचार के बाप हैं', राघव चड्ढा के समर्थन में आए अयोध्या के साधु-संत

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है. इसको लेकर अब अयोध्या के साधु-संतों को उन्हें समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. इस बीच अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत महंत राजू दास की समेत कई संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है. महंत राजू दास ने कहा कि आप नहीं है वो भ्रष्टाचार के बाप हैं. जितना सब लोगों ने पूरे देश में मिलकर भ्रष्टाचार किया होगा आप समझो इतिहास में पहला कोई राजनीतिक दल होगा जिसकी पूरी पार्टी जेल के अंदर से चलती है.

उन्होंने आगे कहा कि जिसका खुद मुख्यमंत्री जेल में रहते हो, जिसकी पूरी कैबिनेट जेल में रहती हो वो मामूली बात है क्या. उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार की जननी, पूरे पापियों का बाप 'आप'. उन्होंने आगे कहा कि उसी पार्टी के सत्यवादी नेता राघव चड्ढा सच बोलते थे यह संजय सिंह को पसंद नहीं आया. संजय सिंह से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि संजय सिंह बताएं उन्होंने 'जी-राम-जी' बिल पर कैसे अपशब्द का प्रयोग किया था.

संजय सिंह पर भड़के महंत राजू दास

उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद संजय सिंह चाह रहे थे कि राघव चड्ढा भी पीएम मोदी को अपशब्द कहें. उन्होंने आगे कहा कि राघव चड्ढा आप में अच्छे नेता थे और वह राष्ट्रहित की बात कर रहे थे. उन्होंने अच्छी बात की इसके लिए राघव चड्ढा को धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जननी आप पार्टी को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं.

महंत सीताराम ने राघव चड्ढा को लेकर क्या कहा?

महंत सीताराम दास ने कहा कि राघव चड्ढा को गरीब और किसानों की आवाज उठाने के मामले में आम आदमी पार्टी ने निष्कासित करने का काम किया है. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. उन्होंने आगे कहा कि समस्त पार्टियों को राघव चड्ढा के विचार का समर्थन करना चाहिए. क्योंकि राघव चड्ढा उन विचारों को सदन में उठाते थे जो कोई भी नहीं उठाता था.

उन्होंने आगे कहा कि वह आम लोगों की पार्टी नहीं बल्कि रईसों की पार्टी है. वह गुलामों की पार्टी है. वह गुलामी मानसिकती की जंजीरों से बंधी हुई पार्टी है. वह किसी का हित नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि जो सत्य की बात करता है, जो सनातनियों की बात करता है उसे यह लोग निकालने का काम करते हैं. क्योंकि यह देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और सनातन संस्कृति के द्रोही हैं, आम लोगों के द्रोही हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह आम आदमी के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं.

राघव चड्ढा को लेकर क्या बोले संत वरुण दास?

अयोध्या के संत वरुण दास ने कहा कि राघव चड्ढा ने उच्च सदन में जो भी बातें उठाई वह बहुत की अतिमहत्वपूर्ण बात है. उन्होंने कहा कि हमारे यहां टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन को एक महीना बनाकर साल में 13 रिचार्ज वसूलती थीं. इसको उन्होंने उठाया जो कि नागरिक के अधिकार की बात है. साथ ही एयरपोर्ट पर महंगे समोसे को 10 रुपये का करवाया.

उन्होंने आगे कहा कि राघव चड्ढा जो भी बातें उठा रहे हैं वह सभी नागरिकों के अधिकार की बात हैं. उन्होंने कहा कि सांसद का काम होता देशहित और नागरिकहित की बात उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम करने के लिए आई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह की लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं इसे देखकर ऐसा नहीं लगा.

वरुण दास ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश का एक भ्रष्ट हिस्सा बनकर रह गई है. उन्होंने आगे कहा कि यह नहीं चलेगा. राघव चड्ढा के साथ पूरा देश है. इसलिए उन्हें बधाई. उन्होंने आम आदमी का मुद्दा उठाया और उन्हें आम आदमी का समर्थन प्राप्त है.

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