नेपाल त्रासदी पर अखाड़ा परिषद मदद को आया आगे, 51 लाख का लिया संकल्प

नेपाल में आई भीषण त्रासदी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. हजारों लोगों की मौत के बाद अब पीड़ित परिवारों की मदद के लिए संत समाज भी आगे आया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाल त्रासदी पर गहरा दुख जताते हुए प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आर्थिक सहयोग देने का फैसला किया है.

नेपाल पीड़ितों के लिए 51 लाख की सहायता राशि का संकल्प

महंत रवींद्र पुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने नेपाल त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा. इस दौरान त्रासदी से प्रभावित परिवारों और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया गया.

अखाड़ा परिषद ने नेपाल के पीड़ितों की मदद के लिए कुल 51 लाख रुपये की सहायता राशि जुटाने का संकल्प लिया है. परिषद के मीडिया संयोजक करौली शंकर महादेव के मुताबिक, करीब 38 लाख रुपये का कलेक्शन अब तक हो चुका है. उन्होंने बताया कि जो संत किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, उन्होंने भी आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है.

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सहायता राशि नेपाल के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास

करौली शंकर महादेव ने कहा कि सभी संत महापुरुषों ने मिलकर लगभग 51 लाख रुपये एकत्रित करने का संकल्प लिया है और यह संकल्प निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा. उनका कहना है कि सहायता राशि नेपाल के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. अखाड़ा परिषद ने कहा कि संत समाज हमेशा मानवता और सेवा के लिए आगे रहा है. इस कठिन समय में भी संत समाज नेपाल के प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और उनके दुख-कष्ट को कम करने के लिए हरसंभव सहायता देने का प्रयास करेगा.

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