Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजन्माष्टमी पर योगी का ‘कृष्ण कनेक्ट’, मथुरा से गोरखपुर तक रहेगा कार्यक्रम

जन्माष्टमी पर योगी का ‘कृष्ण कनेक्ट’, मथुरा से गोरखपुर तक रहेगा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करेंगे. साथ ही शुक्रवार शाम लखनऊ पुलिस लाइन में होने वाले आयोजन में भी शामिल होंगे. वहीं वे देर रात गोरखपुर जाएंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 03 Sep 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी पर शुक्रवार (4 सितंबर) की सुबह मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि में दर्शन-पूजन करेंगे. मुख्यमंत्री शाम को लखनऊ पुलिस लाइन और देर रात्रि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में होने वाले जन्माष्टमी आयोजनों में भी शामिल होंगे. 

मुख्यमंत्री शुक्रवार सुबह श्रीकृष्ण जन्मभूमि जाएंगे. वह परिसर में गोपूजन करेंगे. इसके पश्चात दर्शन-पूजन कर लीलाधारी भगवान के चरणों में श्रद्धा निवेदित करेंगे. मुख्यमंत्री लखनऊ पुलिस लाइन में शाम को होने वाले श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे.

'मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं...', दामाद शायान मसूद पर भड़के ससुर इमरान मसूद

पुलिस कमिश्नर ने दी यह जानकारी

पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने बताया कि मुख्यमंत्री यहां मंदिर में झांकी दर्शन करेंगे. यहां भक्ति से ओतप्रोत अनेक कार्यक्रम भी होंगे. मुख्यमंत्री आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिये भक्ति सरिता का आनंद उठाएंगे. 

इसके पश्चात देर रात्रि गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में होने वाले श्रीकृष्ण जन्मोत्सव समारोह में भी गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होंगे. गोरखनाथ मंदिर में भजनों के बीच भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर उनके बालरूप को पालने में झुलाएंगे. 

गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने क्या बताया?

गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने बताया कि महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में भजनों की प्रस्तुति रात 11:30 बजे तक अनवरत होगी. भजन संध्या के दौरान ही गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव समारोह में सम्मिलित होंगे. यहां भजन सुनने के साथ ही वह बच्चों को खिलौने और चॉकलेट भी भेंट करेंगे. इस अवसर पर श्रीकृष्ण बालरूप सज्जा प्रतियोगिता भी होगी. 

रात 11.30 बजे गोरक्षपीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में पूजा-अर्चना करने पहुंचेंगे. रात 12 बजते ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वह मंदिर के गर्भगृह में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे. इसके बाद वह श्रीकृष्ण के बालरूप को पालने में झुलाएंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं.

UP चुनाव से पहले बीजेपी की क्षेत्रीय टीम का ऐलान, इन नेताओं को मिली जगह

Published at : 03 Sep 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती द्वारा पद छीने जाने के बाद आकाश आनंद ने चेंज किया 'X' बायो, बताया पार्टी वर्कर
मायावती द्वारा पद छीने जाने के बाद आकाश आनंद ने चेंज किया 'X' बायो, बताया पार्टी वर्कर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LDA ने लॉन्च किया फेस्टिव ऑफर, फ्लैट खरीदी पर मिलेगी 2 लाख तक की छूट
LDA ने लॉन्च किया फेस्टिव ऑफर, फ्लैट खरीदी पर मिलेगी 2 लाख तक की छूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं...', दामाद शायान मसूद पर भड़के ससुर इमरान मसूद
'मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं...', दामाद शायान मसूद पर भड़के ससुर इमरान मसूद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले बीजेपी की क्षेत्रीय टीम का ऐलान, इन नेताओं को मिली जगह
UP चुनाव से पहले बीजेपी की क्षेत्रीय टीम का ऐलान, इन नेताओं को मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 2027 में 'कान्हा' के सहारे सत्ता की नैया? | UP Election 2027 | Mathura | CM Yogi
Chhattisgarh Accident: सैलाब में बहते-बहते बची बोलेरो... मचा हड़कंप! | Korba | Monsoon 2026
SIR पर विश्लेषकों का सटी​क विश्लेषण
Chitra Tripathi: मथुरा 2027 चुनाव का सबसे बड़ा दांव? विश्लेषकों का विश्लेषण | UP Election
Darshan Jariwala ने Apara Mehta के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं अपना सच जानता हूं’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल
'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल
जम्मू और कश्मीर
कश्मीरी पंडितों की हत्या पर BJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, SC जज से जांच की मांग
कश्मीरी पंडितों की हत्या पर BJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, SC जज से जांच की मांग
क्रिकेट
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
टेलीविजन
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
इंडिया
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
ऑटो
10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार
10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार
ट्रेंडिंग
बाढ़ में बिछड़ी मां से मिला बेटा, फूट-फूटकर रोया इंटरनेट; वीडियो वायरल
बाढ़ में बिछड़ी मां से मिला बेटा, फूट-फूटकर रोया इंटरनेट; वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget