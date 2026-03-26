'मैं उर्दू नाम वाला, जल्द मेरा एनकाउंटर हो सकता है', AIMIM नेता शौकत अली के एक और बयान से हलचल
AIMIM Shaukat Ali: शौकत अली ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा है कि उनका नाम उर्दू है, इसलिए उनका एनकाउंटर हो सकता है. इस बयान के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है.
उत्तर प्रदेश के AIMIM नेता शौकत अली अपने 'एनकाउंटर' वाले बयान की वजह से सुर्खियों में हैं. अब उन्होंने एक और बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है. शौकत अली ने दावा किया है कि उनका जल्द ही एनकाउंटर हो सकता है क्योंकि उनका नाम 'उर्दू' में है.
शौकत अली ने कहा, "मेरठ पुलिस द्वारा मेरे और मेरी पार्टी के लोगों के ऊपर राजनीतिक दबाव में फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किया है. मेरे बयान को पूरा सुनना चाहिए था, लेकिन बगैर जांच के हमपर कार्रवाई की गई."
'सपा और बीजेपी के दबाव में हुई कार्रवाई'
AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आगे कहा, "समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के दबाव में पुलिस ने यह कार्रवाई की है. हमें तो लगता है कि जल्द ही हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि हम उर्दू नाम वाले हैं."
मुसलमानों को मारने वालों के एनकाउंटर की कही थी बात
इससे पहले, ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान शौकत अली ने भड़काऊ बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक भी मिल जाएं तो वे अपनी ताकत दिखा देंगे. अगर यूपी में किसी मुसलमान को मारा जाएगा तो उसका भी एनकाउंटर होगा.
प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के इस भड़काऊ बयान के बाद लोहिया नगर थाना पुलिस ने एक्शन लेते हुए 6 नेताओं पर केस दर्ज किया और तीन को गिरफ्तार कर लिया है. अरेस्ट हुए नेताओं में AIMIM के वेस्ट यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर सचिव रजी सिद्दीकी शामिल हैं. फिलहाल, कोर्ट से तीनों नेताओं को जमानत मिल गई है.
शौकत अली ने पेश की थी सफाई
विवादों में घिरने के बाद शौकत अली ने अपनी ओर से सफाई भी पेश की थी. उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. शौकत अली ने दावा किया कि उन्होंने हर काम संवैधानिक तरीके से करने की बात कही थी.
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Source: IOCL