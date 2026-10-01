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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जिन्ना की विचारधारा को...' बाबा रामदेव के 'कन्वर्टेड मुसलमान' वाले बयान पर भड़की AIMIM

'जिन्ना की विचारधारा को...' बाबा रामदेव के 'कन्वर्टेड मुसलमान' वाले बयान पर भड़की AIMIM

AIMIM नेता शादाब चौहान ने बाबा रामदेव के बयान पर कहा कि भारत का संविधान यह आजादी देता है कि आप जिस धर्म का पालन करना चाहें, कर सकते हैं. किसी धर्म को न भी मानें तो आपकी इच्छा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Oct 2026 12:19 PM (IST)
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योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में कहा था कि देश के सभी मुसलमान कंवर्टेड हैं. श्रीराम और श्रीकृष्ण ही उनके भी पूर्वज हैं. रामदेव बाबा का कहना है कि भारत में हर मुसलमान धर्म बदलकर मुसलमान बना है. इसपर अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष शादाब चौहान ने बड़ा बयान दिया है. शादाब चौहान का कहना है कि रामदेव को ऐसी गैर-जरूरी बातें नहीं करनी चाहिए.

शादाब चौहान का कहना है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 25 हर देशवासी को यह अधिकार देता है कि अपने पसंद का धर्म चुन सकें. हमारे पास यह आजादी भी है कि अगर हम कोई धर्म न मानना चाहें तो हमारी इच्छा होगी. दूसरी बात का जिक्र करते हुए AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "दूसरी बात, बाबा रामदेव इतिहास की बात और मिलजुल कर रहने की बात करते हैं. भारत के मुसलमानों ने जिन्ना की विचारधारा को अपने पैरों तले कुचल दिया था. मुसलमानों ने स्पष्ट रूप से जिन्ना को बता दिया कि हम 'आइडिया ऑफ इंडिया' में विश्वास रखते हैं. हम भारत के साथ रहेंगे. यहीं जिये हैं यहीं मरेंगे."

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'इतिहास की बात न करें रामदेव'

AIMIM नेता ने कहा, "हिंदू-सिख, जैन-बुध्द, ईसाई समेत सभी समुदायों के साथ मिलकर मुसलमान भी एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने के लिए योगदान देता है. यहां हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं. वो बुजुर्ग जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं. लेकिन अगर बाबा रामदेव इतिहास में जाएंगे तो याद रखें कि बात बहुत दूर तक जाएगी."

'हर इंसान मुस्लिम पैदा होता है'- शादाब चौहान

बाबा रामदेव ने कहा कि सबके पूर्वज हिंदू थे. इसपर शादाब चौहान ने कहा, "हां, मैं निजी तौर पर कह रहा हूं कि मेरी 10 पीढ़ी पहले के पूर्वज ठाकुर यशवंत सिंह थे, जिन्होंने स्वेच्छा से घर वापसी की और इस्लाम कबूल किया. लेकिन अगर मेरी आस्था की बात करेंगे तो मेरा यह विश्वास की कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान हैं और हम उनके वंशज हैं. वह मुसलमान थे और अल्लाह को मानते थे. हमारी आस्था यह भी कहती है कि दुनिया में जो भी पैदा होता है वह फितरत-ए-मुसलमान पे पैदा होता है. यानी सब मुसलमान ही पैदा होते हैं. आप उस विषय पर न जाइए."

शादाब चौहान ने कहा कि अगर बाबा रामदेव को बात ही करनी है तो देश के संविधान की बात करिए, जहां हर भारतीय अपना धर्म स्वेच्छा से चुन सकता है. किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना और ऐसी बेबुनियादी बातें करना गैर-जरूरी है.

बाबा रामदेव ने क्या कहा था?

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, "मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि वे यह समझें कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, उनके भी पूर्वज हैं. राम और कृष्ण भी उनके पूर्वज हैं. अगर मुसलमान अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, तो वे कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं करेंगे. आखिर, अगर हिंदू और मुसलमान एकता के साथ रहेंगे, तो वे खुद भी मजबूत बनेंगे और देश भी मजबूत होगा."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 01 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Baba Ramdev UP NEWS AIMIM
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