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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी राज्यसभा: सलीम शेरवानी होंगे अखिलेश के तीसरे प्रत्याशी? जानें कौन हैं

यूपी राज्यसभा: सलीम शेरवानी होंगे अखिलेश के तीसरे प्रत्याशी? जानें कौन हैं

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज कल बदायूं के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी का नाम चर्चा में है. दरअसल सपा आने वाले राज्यसभा चुनाव में उन्हें तीसरा उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 01 Oct 2026 11:53 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से दो प्रत्याशियों ने नामांकन दिया है और अब तीसरे का इंतजार है. इस इंतजार और नामांकन के लिए 6 अक्टूबर तक की तारीख के बीच कयासों और अटकलों का दौर जारी है. सपा से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उद्योगपति धनराज नथवानी ने नामांकन किया है. तीसरे कैंडिडेट के तौर पर सलीम शेरवानी का नाम चर्चा है. दिलचस्प यह है कि शेरवानी खुद कह रहे हैं कि उनके नाम की चर्चा है. 

पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बदायूं निवासी सलीम इकबाल शेरवानी के संदर्भ में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आने वाले राज्यसभा चुनाव में उन्हें अपना तीसरा उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है. 

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अनुमान लगाया जा रहा है साल 2027 के चुनाव और मुस्लिम मतों को ध्यान में रखते हुए सपा तीसरे सीट के लिए किसी मुस्लिम को उच्च सदन भेज सकती है. ऐसा भी माना जा रहा है कि सपा दो सीटो पर आसानी से अपने दो उम्मीदवारों को जीता सकती है, लेकिन तीसरी सीट के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन जुटाना पड़ेगा.

शेरवानी को तीसरी सीट पर उतारना एक बड़ा राजनीतिक गेम प्लान

सलीम शेरवानी ने खुद कई जगह यह कहा था कि अखिलेश यादव से मिलकर यह इच्छा भी जाहिर की थी और पार्टी अब जल्द ही औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा करेगी. वहीं शेरवानी को तीसरी सीट पर उतारना एक बड़ा राजनीतिक गेम प्लान भी माना जा रहा है. क्योंकि इस सीट पर अधिक विधायकों को समर्थन चाहिए होगा, ऐसे में यह संख्या पूरी नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार उसी नेता को माना जाएगा.

दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सोच-समझकर शेरवानी को चुनाव में उतार सकते हैं. अखिलेश इसके जरिए मुस्लिम मतदाताओं को यह बताना चाहते हैं कि उनके समुदाय के नेता को नजर अंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें राज्यसभा भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है.

शेरवानी को उम्मीदवार बनाने से सपा मुस्लिम मतदाताओं को भले ही साधने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अपने समाजवादी दल होने के दावे को लेकर विपक्षी दलों के हमलों से बचना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. शेरवानी खुद GEEP बैट्री कंपनी से वास्ता रहा है और उनका परिवार रियल स्टेट के बिजनेस में है. वहीं, सपा ने उद्योग जगत से जुड़े धनराज को भी मैदान में उतारा है. ऐसे में अगर पार्टी सलीम को भी उम्मीदवार बनाती है, तो विपक्षी दल सपा पर ‘खोखले समाजवाद’ की सियासत करने का आरोप लगा सकते हैं.

हालांकि सपा की ओर से अभी राज्यसभा में जावेद अली खान राज्यसभा में मुस्लिम चेहरे की तौर पर हैं. ऐसे में सपा किसी और जातीय समीकरण को साधने के लिए किसी और वर्ग के नेता को राज्यसभा भेज सकती है.

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साल 1984 में कांग्रेस से शुरू हुआ था राजनीतिक सफर

बता दें कि, सलीम इकबाल शेरवानी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1984 में कांग्रेस से की थी, जिसके बाद वे बदांयू से सांसद बने थे. वहीं उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी करीबी माना जाता था. मगर बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया. इसके बाद वे बदायूं से साल 1996, 1998, 1999 और 2004 में सपा से लगातार लोकसभा चुनाव जीते. बाद में उन्हें केंद्र में अहम जिम्मेदारियां भी मिलीं और वे साल 1996 से 1997 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री और साल 1997 से 1998 तक विदेश राज्यमंत्री रहे.

अब यह देखना होगा कि सपा के तीसरे कैंडिडेट के तौर पर सियासी मैदान में कौन होगा और इसका असर साल 2027 के चुनाव पर भी पड़ेगा या नहीं.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 01 Oct 2026 11:53 AM (IST)
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