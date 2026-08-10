सहारनपुर देहात सीट पर कौन मारेगा बाजी? सपा-कांग्रेस गठबंधन बदलेगा पूरा गेम!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज के खास शो यूपी का विशाल विश्लेषण में सहारनपुर जिले की सहारनपुर देहात विधानसभा सीट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे. सहारनपुर देहात विधानसभा सीट में अधिकतर हिस्सा ग्रामीण है. राजनीतिक लिहाज से जिले की दशा दिशा तय करने वाली विधानसभा मानी जाती है. ध्रुवीकरण और जातिगत गुणा गणित के हिसाब से यह बहुत रोचक विधानसभा सीट है. इस सीट पर दलित समाज के मतदाताओं की संख्या सबसे निर्णायक है.

चुनाव आयोग के मुताबिक सहारनपुर देहात की विधानसभा संख्या 4 है. सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के आशू मलिक अभी विधायक हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सपा की जीत हुई थी. बीजेपी ने एससी समाज के जगपाल सिंह को टिकट दिया था और बीएसपी ने भी एससी समाज के ही अजाब सिंह को टिकट दिया था.

सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या 3,41,001 बची है. जबकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,68,838 थी. यानि एसआईआर के बाद सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर 27,837 मतदाता कम हुए.

सहारनपुर देहात में 2027 के चुनावी समीकरण को समझने के लिए आपको पहले साल 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले, यह चुनावी आंकड़े देखने होंगे.

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर देहात सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,07,007

2. बीजेपी- 76,262

3. बसपा- 62,637

4. कांग्रेस- 5

2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सहारनपुर देहात सीट पर सपा के आशू मलिक ने 30,745 वोटों से जीत दर्ज की. बीजेपी ने सामान्य सीट पर एससी समाज के जगपाल सिंह को टिकट दिया था, लेकिन एससी समाज के मतदाता बीजेपी के पाले में नहीं गए. इस सीट पर बसपा ने भी एससी समाज से ही अजाब सिंह को प्रत्याशी बनाया था. बसपा को सहारनपुर देहात सीट पर 62,637 वोट मिले, यानि बीजेपी से सिर्फ 13,625 वोट ही पीछे रही. कांग्रेस ने तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं किया. कांग्रेस उम्मीदवार संदीप कुमार को सिर्फ 5 वोट ही मिले, वो भी लगता है सिर्फ उनके परिवार के ही कुछ सदस्यों ने वोट किया होगा.

चलिए ये तो बात हो गई साल 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की. अब देख लेते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट हासिल हुए-

1. सपा-कांग्रेस गठबंधन- 1,21,409

2. बीजेपी-आरएलडी गठबंधन- 76,783

3. बसपा- 46,043

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार इमरान मसूद ने सहारनपुर लोकसभा सीट की सहारनपुर देहात सीट पर 44,626 वोटों से बीजेपी के राघव लखनपाल से आगे रहे. यानि सपा-कांग्रेस गठबंधन ने 2022 के मुकाबले साल 2024 में सहारनपुर देहात सीट पर 14,402 वोट ज़्यादा हासिल किए. वहीं बीजेपी गठबंधन को 2022 के मुकाबले 2024 में इस सीट पर 521 वोट ज़्यादा मिले, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी सहारनपुर देहात सीट लगभग 44,626 वोटों से हार गई. बसपा को साल 2022 के मुकाबले साल 2024 में इस सीट पर 16,592 वोट कम मिले. यानि बसपा के मूल वोट बैंक का कुछ हिस्सा यहाँ पर सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ. इसके बावजूद भी बसपा 2024 में सहारनपुर देहात सीट पर 46,043 वोट पाने में सफल रही. बसपा को जो भी वोट मिला, वो उनका मूल काडर वाले वोट तक ही सीमित रह गया.

यहां देखें सहारनपुर देहात विधानसभा सीट का जातीय समीकरण क्या है (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 1.20 लाख

2. एससी- 95 हज़ार

3. सैनी- 20 हज़ार

4. कश्यप- 15 हज़ार

5. क्षत्रिय- 12 हज़ार

6. गुर्जर- 12 हज़ार

7. नाई, बढ़ई, लोहार- 10 हज़ार

8. यादव- 9 हज़ार

9. त्यागी- 5 हज़ार

10. पाल- 3,500

11. जाट- 2 हज़ार

12. ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और प्रजापति- 17 हज़ार

13. अन्य- 20 हज़ार



सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर मुस्लिम और एससी समाज का वोट सबसे निर्णायक भूमिका होता है. इस सीट पर जिस प्रत्याशी को मुस्लिम और एससी मतदाता एक साथ वोट करते हैं, उसकी जीत तय मानी जाती है, वहीं अगर एससी, ओबसी और सामान्य वर्ग के जिस तरफ एक साथ चले जाते हैं, तो उसे कोई हरा नहीं पाता है. यानि सहारनपुर देहात विधानसभा सीट का किंग मेकर एससी समाज को वोट है. सहारनपुर देहात सीट पर एससी समाज को मायावती से पूरी तरह से मोहभंग नहीं हुआ है.

आज भी इस सीट पर एससी समाज ने बसपा को प्रासंगिक बना रखा है. लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री इस सीट पर मायावती के वोट बैंक को नुकसान पहुँचा सकती है. बीजेपी और सपा दोनों ही दलों के लिए एससी वोट सबसे ज़रूरी है. कांग्रेस का इस सीट पर अपना कोई भी वोट बैंक नहीं है. इसका अंदाज़ा आप कांग्रेस के साल 2022 के प्रदर्शन से लगा सकते हैं जब कांग्रेस प्रत्याशी को सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर सिर्फ और सिर्फ 5 वोट मिले थे. जी हां, आपने सही सुना मात्र 5 वोट, गिनती के 5 वोट. इसलिए इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है.