भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे. इसे लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने स्थल को लेकर बीजेपी पर हमला किया और पूछा है कि ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल.

एआईएमआईएम प्रवक्ता सैयद असीम वकार लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस जगह का उद्घाटन करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं उस जगह का नाम भारतीय जनता पार्टी ने प्रेरणा स्थल रखा है.

AIMIM नेता ने कहा 'पंडा प्रेरणा स्थल'

मैंने सोचा कि मैं देखूं कि इस जगह से क्या प्रेरणा मिलती है? तो मैने पाया कि वहां तीन महापुरुषों की बड़ी-बड़ी मूर्तियां लगी है. पहली है पंडित दीन दयाल उपाध्याय की, दूसरी मूर्ति पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की है. मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है.

सैयद असीम वकार ने कहा कि पूरे भारत वर्ष में ब्राह्मणों की आबादी है चार फीसद है. चार फीसद की आबादी वाले ब्राह्मणों की तीन बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96 फीसद आबादी से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं कि उनकी मूर्ति भी वहां लगाई जाती.

समाजवादी पार्टी ने भी उठाए सवाल

वहीं समाजवादी पार्टी ने भी राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि यहां पर पीडीए के महापुरुषों की मूर्तियां भी होनी चाहिए थी. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि इस पार्क में जो मूर्तियां लगीं है निश्चित रूप से समाज में उनका योगदान रहा है. सपा को इस पर ऐतराज नहीं है.

सपा नेता कहा कि अगर इस पार्क में दूसरे महापुरुषों की मूर्ति भी लगती तो बेहतर होता. जो पीडीए समाज से आते हैं उनकी भी मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के साथ लग जाती. हमें लगता है कि और भी मूर्ति लगवाई जा सकती है.

'ये श्रापित भूमि है...', योगी के मंत्री दिनेश खटीक के इस बयान से यूपी की सियासी हलचल तेज



