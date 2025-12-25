'ये श्रापित भूमि है...', योगी के मंत्री दिनेश खटीक के इस बयान से यूपी की सियासी हलचल तेज

मेरठ की हस्तिनापुर सीट से बीजेपी विधायक और यूपी सरकार में राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने बड़ा बयान दिया हैं. एमएस हेरिटेज विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने हस्तिनापुर को श्रापित भूमि बताते हुए दोबारा चुनाव नहीं लड़ने की बात कही. उन्होंने कहा कि वो तीसरी बार यहां चुनाव नहीं लड़ना चाहते. इस बयान को लेकर कई चर्चाएं तेज हो गई हैं.

राज्यमंत्री दिनेश खटीक हाल ही में मेरठ के खरखौदा स्थित एमएस कॉलेज में एक कार्यक्रम में गए थे, इस दौरान उन्होंने पौराणिक ग्रंथों और द्रौपदी के श्राप का हवाला देते हुए कहा कि यहां कोई दूसरी बार विधायक नहीं बनता. हालांकि वे खुद दो बार जीत चुके हैं लेकिन अब फिर से यहां चुनाव नहीं लड़ना चाहते.

चुनाव नहीं लड़ना चाहते मंत्री दिनेश खटीक

दिनेश खटीक ने कहा कि "पता नहीं अपने आप मन में एक बात आती है कि एक बार विधायक बनने के बाद हस्तिनापुर से कभी दोबारा कोई एमएलए नहीं बना. मुझसे भी मीडिया पूछती थी कि आप दोबारा इस भूमि से चुनाव लड़ रहे हैं तो बताइए कि आप दोबारा जीतेंगे या नहीं?"

मंत्री ने कहा कि ये (हस्तिनापुर) श्रापित भूमि है. यहां पर द्रौपदी का श्राप है, यहां कोई और नहीं जीता तो दिनेश खटीक की क्या औकात है कि हम जीत जाए. लेकिन, हम दोबारा जीते क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी और यूपी में सीएम योगी जैसे व्यक्ति थे तभी उन्होंने मेरी दोबारा नैया पार लगाकर दोबारा विधायक बनाने का काम किया.

कुदरती बात हैं कि मैं दो बार विधायक बना और दो बार मंत्री बना. लेकिन, पता नहीं क्यों मेरे मन से एक बात निकलती है जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही लेकिन आज आपके सामने कह रहा हूं. मैं बार-बार कहता हूं कि मैं दो बार विधायक बन गया लेकिन, मुझे इस श्रापित भूमि से तीसरी बार एमएलए नहीं बनना.

दिनेश खटीक के इस बयान के बाद सियासी हल्कों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं. क्या दिनेश खटीक आगामी चुनाव में किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? इसे लेकर भी कयासबाजी की जा रही है.

मायावती के परिवार में गूंजी किलकारी, भतीजे आकाश आनंद बने पिता, बसपा चीफ ने दी जानकारी



