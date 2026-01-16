आगरा में महिला ने अश्लील यूट्यूब कंटेंट के खिलाफ खोला मोर्चा, साइबर थाने में दर्ज कराई शिकायत

उत्तर प्रदेश के आगरा में रूबी नामक महिला ने यूट्यूब पर अश्लील कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिसमें उन्होंने एक आईडी खिलाफ साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. आरोप है कि लाइक और फालोअर्स के लिए अब लोग अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं. शिकायतकर्ता के महिला के बच्चे रील्स देख रहे थे, तब यह वीडियो उनके सामने आया था.

फ़िलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन इस तरह की शिकायत पर पुलिस के पास निपटने का क्या तंत्र है? यह भी बड़ा सवाल है.लेकिन आगरा की महिला की इस शिकायत के बाद सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर नई बहस छिड़ गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

पीड़िता रूबी ने बताया कि उनके दो बच्चे मोबाइल पर रील देख रहे थे, तभी अचानक एक सोशल मीडिया अकाउंट पर अश्लील कंटेंट चलने लगा. बच्चों के हाथ से मोबाइल लेकर जब उन्होंने उस अकाउंट को चेक किया तो पाया कि ‘फोकस ऑन गौरी’ नाम के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार अश्लील वीडियो और रील डाली जा रही हैं.

बच्चों के लिए आपत्तिजनक कंटेंट है

रूबी का कहना है कि यह कंटेंट बच्चों के लिए बेहद आपत्तिजनक है और इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है. प्रोफाइल देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि ऐसे यूट्यूबर को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि आगे कोई भी सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स के लिए अश्लीलता न फैलाए. इसी उद्देश्य से उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

रूबी ने आरोप लगाया कि संबंधित यूट्यूबर न केवल अश्लील कंटेंट फैलाती है, बल्कि महात्मा गांधी सहित कई महापुरुषों के खिलाफ भी आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री बनाकर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है. उनका कहना है कि ऐसी लड़कियां समाज को खराब कर रही हैं और बच्चों के भविष्य पर गलत असर डाल रही हैं. रूबी ने मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि अन्य यूट्यूबर भी इससे सबक लें और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बंद करें.