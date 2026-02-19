आगरा में सनसनीखेज वारदात, पेट्रोल भरवाकर फरार हुआ चालक, CCTV में कैद पूरी घटना
Agra News: वायरल वीडियो में एक लाल कलर की कार दिखाई दे रही है जिसका नंबर DL8CAT3369 बताया जा रहा है. वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार चालक की तलाश शुरू कर दी है.
उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना नाई की मंडी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दिल्ली नंबर की एक कार चालक ने पेट्रोल पंप अपर पेट्रोल भरवाने के बाद बिना पैसे ही दिए जाने लगा, जिसके बाद उसकी कमर्चारियों से बहस हो गयी, लेकिन वह फरार हो गया. इससे पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है. पेट्रोल पंप मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इस दौरान कार अनियंत्रित हो गई और कार पेट्रोल पंप परिसर में टकरा गई, जिससे परिसर में नुकसान हुआ है. टक्कर इतनी तेज थी कि पेट्रोल पंप परिसर में अफरा-तफरी मच गई. साथ ही एक पेट्रोल पंप कर्मचारी कार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल कर्मचारी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है.
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद
यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में एक लाल कलर की कार दिखाई दे रही है जिसका नंबर DL8CAT3369 बताया जा रहा है. वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार चालक की तलाश शुरू कर दी है.
पुलिस ने शुरू की जांच
पेट्रोल पंप मालिक की तहरीर के आधार पर थाना नाई की मंडी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार कार चालक की तलाश में जुटी हुई है. इस घटना अको लेकर स्थानीय पेट्रोल पंप संचालकों ने भी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने पेट्रोल पंप पर रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है. क्यूंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं.
