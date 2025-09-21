आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत

कन्नौज जिले से गुजरने वाले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि दिल्ली से बलिया जा रही स्लीपर बस और डीसीएम की जोरदार टक्कर हो गई, और पीछे से आ रही एक कार भी दुर्घटना का शिकार हो गई.

इस सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को पास के मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया हैं. वहीं स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवो को कब्जे में लिया और घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया है.

बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर

शनिवार देर रात कन्नौज जिले के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के पचोर गांव के पास एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ. दिल्ली से आजमगढ़ जा रही स्लीपर बस और मूंगफली से लदी डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हो गई. जिसमें तीन लोग की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 13 लोगों की हालात गंभीर बताई जा रही है.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इसी बीच पीछे से आ रही दिल्ली-से-Patna जा रही एक कार अनियंत्रित होकर मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकरा गई. इससे राहत और बचाव कार्य में और भी अफरा-तफरी मच गई. वहीं घटनास्थल पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर तुरंत हादसे पर कार्रवाई शुरू कर दी.

हादसे में तीन की मौत

हादसे में बस परिचालक, बस चालक और कार चालक की मौत हो गई. वहीं 13 यात्री घायल हुए. कई यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि गंभीर घायलों का इलाज तिर्वा मेडिकल कॉलेज में जारी है.

घटना की जानकारी मिलते ही डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घायलों का हालचाल लिया और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.