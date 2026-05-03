आगरा में वीडियो वायरल की धमकी देकर युवती से रेप, पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार

आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक परिसर में एक बेहद सनसनीखेज और शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया है. जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती स्मारक परिसर में एक खाली स्थान पर टॉयलेट के लिए गई थी.

इसी दौरान वहां मौजूद दो युवकों ने उसका वीडियो बना लिया. बाद में उन्होंने वीडियो वायरल करने की धमकी दी. डर और दबाव में आकर युवती के साथ एक युवक ने रेप किया, जबकि उसका साथी वहां निगरानी करता रहा.

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थाने पहुंचकर सुनाई आपबीती

घटना के बाद युवती बेहद आहत हालत में सीधे थाना फतेहपुर सीकरी पहुंची. उसने पुलिस को पूरी घटना विस्तार से बताई. पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए तुरंत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया.

मामले की जांच में पुलिस ने तेजी दिखाई. स्मारक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और वहां मौजूद गाइडों से पूछताछ की गई. इन सबके आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई. घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे.

मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को घेर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया. उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है.

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डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार ने बताया कि घटना सामने आने के बाद पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि पकड़ा गया आरोपी पहले भी हत्या जैसे गंभीर मामले में जेल जा चुका है.