मथुरा के बाद अब हापुड़ में बंदरों का आतंक, मॉर्निंग वॉक पर गए व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला

उत्तर प्रदेश में अब कुत्तों के आतंक के बाद अब बंदरों के आतंक की खबरे सामने आने लगी हैं, ताजा मामला जनपद हापुड़ से सामने आया है. हापुड़ में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब लोगों का सड़क पर सुरक्षित चलना भी दूभर हो गया है. हर व्यक्ति बंदरों के आतंक से खौफजदा है. नगर कोतवाली क्षेत्र के राधापुरी इलाके में बंदरों के एक झुंड ने मॉर्निंग वॉक पर गए एक व्यक्ति पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया.

घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि सुबह एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए गली से गुजर रहा था. तभी छत की दीवार पर बैठे बंदरों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया. बंदरों ने व्यक्ति को नीचे गिरा दिया और उसे बुरी तरह नोचने लगे. व्यक्ति ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बंदरों की आक्रामकता इतनी अधिक थी कि वह जमीन पर गिर पड़ा. बंदरों के इस हमले में वह काफी जख्मी घायल हुआ है.

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घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल

नगर कोतवाली क्षेत्र के राधापुरी में हुई इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी डर और रोष है. लोगों का कहना है कि प्रशासन और नगर पालिका की अनदेखी के कारण बंदरों की संख्या और उनका हिंसक व्यवहार लगातार बढ़ता जा रहा है. बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब देखना यह होगा कि नगर पालिका प्रशासन इन बेकाबू बंदरों को पकड़ने के लिए कोई कदम उठाता है या नहीं.

बंदरों के हमले में घायल शख्स ने तोड़ा दम

आपको बता दें कि यूपी में बंदरों के आतंक का यह कोई पहला मामला नहीं है, जब बंदरों का झुंड किसी के लिए मुसीबत बना हो. इससे पूर्व मथुरा से बंदरों के आतंक की खौफनाक खबर सामने आई थी. मथुरा में बीते दिनों बंदरों के झुंड के अचानक हुए हमले से घबरा कर एक शख्स छत से गिर गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

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