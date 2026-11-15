ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा: अखिलेश यादव के खिलाफ लगे विवादित पोस्टर, सपा समर्थकों में आक्रोश

आगरा: अखिलेश यादव के खिलाफ लगे विवादित पोस्टर, सपा समर्थकों में आक्रोश

आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित महासम्मेलन से पहले राजनीति गर्म हो गई है. अखिलेश यादव के आगमन से पहले शहरभर में उनके ख़िलाफ़ विवादित पोस्टर लगाए गए, जिन्हें सपा समर्थकों ने फाड़ दिया.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 15 Nov 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

आगरा में आज समाजवादी पार्टी के दलित महासम्मेलन में अखिलेश यादव के आगमन से पहले सियासत तेज हो गई है. अखिलेश यादव के आगमन से पहले शहरभर में सपा प्रमुख के खिलाफ कई जगहों पर विवादित होर्डिंग लगाए गए हैं. जिन्हें सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया. इन पोस्टरों में अखिलेश और सपा नेता आज़म खान के पुराने बयानों को जिक्र किया गया था. 

बीजेपी के इन पोस्टरों के खिलाफ सपा समर्थकों में ज़बरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है. इन पोस्टरों पर लिखा था बाबा साहब का अपमान, दलितों पर अत्याचार, यही है सपा का असली चरित्र. सपाईयों ने शहरभर में लगे तमाम पोस्टरों को फाड़ दिया. इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी स्टार्टअप को नई रफ्तार देगी योगी सरकार, मेंटरशिप, फंडिंग और तकनीकी सहायता पर जोर
यूपी स्टार्टअप को नई रफ्तार देगी योगी सरकार, मेंटरशिप, फंडिंग और तकनीकी सहायता पर जोर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ बोले- 'युवाओं को चाहिए अवसर और आधुनिक संसाधन'
CM योगी आदित्यनाथ बोले- 'युवाओं को चाहिए अवसर और आधुनिक संसाधन'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
साइबर ठगी पर योगी सरकार का फोकस, बैंक और पुलिस मिलकर करेंगे निगरानी
साइबर ठगी पर योगी सरकार का फोकस, बैंक और पुलिस मिलकर करेंगे निगरानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इस्लाम से सीखना चाहिए', हिंदुओं की एकता को लेकर बोले राजा भैया
'इस्लाम से सीखना चाहिए', हिंदुओं की एकता को लेकर बोले राजा भैया

अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर

वीडियो में सपा के कई कार्यकर्ता बीजेपी के पोस्टर को फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. सपाईयों ने खंबे पर चढ़कर सभी विवादित पोस्टर फाड़ दिए. सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेशभर में बड़ी संख्या में लोग पीडीए के साथ जुड़ रहे हैं. अपार जनसमूह को देखते हुए बीजेपी के लोग घबरा गए हैं. इसलिए अनर्गल, आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्टर लगा रहे हैं. 

सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़े पोस्टर

सपा नेता ने कहा कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये पोस्टर जहां भी दिखेंगे उसे उखाड़कर फेंक देंगे. वहीं एक और समर्थक ने कहा कि आज हमारे पीडीए के नायक अखिलेश यादव आगरा में आ रहे हैं. ये बीजेपी बौखलाहट और औछी मानसिकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है. इसलिए ये इनकी घबराहट और बौखलाहट है. 

उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग एआई द्वारा हमारे नेता की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं. लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इन तमाम पोस्टरों को फाड़ देंगे. 

बता दें कि आज 15 नवंबर को आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में दलित महासम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में एक लाख से ज्यादा लोगों के आने का लक्ष्य रखा गया है. जिसके लिए सपा की ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है. 

परिवार की 'दरी' बिछाने आइए! पंकज चौधरी ने बताया सपा के PDA का नया मतलब

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी स्टार्टअप को नई रफ्तार देगी योगी सरकार, मेंटरशिप, फंडिंग और तकनीकी सहायता पर जोर
यूपी स्टार्टअप को नई रफ्तार देगी योगी सरकार, मेंटरशिप, फंडिंग और तकनीकी सहायता पर जोर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ बोले- 'युवाओं को चाहिए अवसर और आधुनिक संसाधन'
CM योगी आदित्यनाथ बोले- 'युवाओं को चाहिए अवसर और आधुनिक संसाधन'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
साइबर ठगी पर योगी सरकार का फोकस, बैंक और पुलिस मिलकर करेंगे निगरानी
साइबर ठगी पर योगी सरकार का फोकस, बैंक और पुलिस मिलकर करेंगे निगरानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इस्लाम से सीखना चाहिए', हिंदुओं की एकता को लेकर बोले राजा भैया
'इस्लाम से सीखना चाहिए', हिंदुओं की एकता को लेकर बोले राजा भैया
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एग्रीकल्चर
Natural Farming: प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget