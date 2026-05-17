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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMeerut News: आप की यूपी में चुनावी तैयारी तेज, मेरठ से गाजियाबाद तक निकली 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा

Meerut News: आप की यूपी में चुनावी तैयारी तेज, मेरठ से गाजियाबाद तक निकली 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा

Meerut News in Hindi: आप ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए मेरठ से गाजियाबाद तक पदयात्रा निकाली. संजय सिंह ने बीजेपी पर रोजगार, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 17 May 2026 12:57 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी (आप) ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है. इसी रणनीति के तहत पार्टी पूरे प्रदेश में 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा निकाल रही है. इस अभियान का पांचवां चरण आज मेरठ से गाजियाबाद के लिए शुरू हुआ, जिसमें पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ शामिल हुए. पदयात्रा मेरठ के कमिश्नरी पार्क से शुरू हुई, जहां बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक मौजूद रहे.

आप का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जागरूक करना है. पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रही है और खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है.

जनता को असली मुद्दों से भटका रही बीजेपी- संजय सिंह

सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, रोजगार के अवसर खत्म करने, भर्ती परीक्षाओं को भ्रष्टाचार और पेपर लीक की भेंट चढ़ाने तथा जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा सामाजिक न्याय, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का जनआंदोलन बन चुकी है. संजय सिंह ने कहा कि जब तक युवाओं को सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक विकास के सभी दावे खोखले साबित होंगे.

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हम मजबूती से लड़ेंगे 2027 का विधानसभा चुनाव

संजय सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के हित और सामाजिक न्याय की रक्षा चाहते हैं, वे इस आंदोलन से जुड़ें. उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि वह कई सामाजिक मुद्दों को लेकर जैसे Neet के पेपर आउट होने जैसे मामलों को लेकर जनता के बीच जा रहे है. 2027 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे. बीजेपी कैसे लोगों को बहकाती है, वो यह समझाने लोगों को निकलेंगे.

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 17 May 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh MP Sanjay Singh AAP UP News Meerut News
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