हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 4 घायलों के लिए फरिश्ता बने यूट्यूबर मृदुल तिवारी

Noida News: नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 4 घायलों के लिए फरिश्ता बने यूट्यूबर मृदुल तिवारी

Greater Noida Expressway Accident: नोएडा एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने 4 राहगीरों को कुचला. यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने मसीहा बनकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. आरोपी चालक गिरफ्तार.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 May 2026 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा सामने आया है. यहाँ एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क पार कर रहे चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके पर चीख-पुकार मचने के बाद वहां से गुजर रहे मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने इंसानियत की मिसाल पेश की और अपनी कार से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. घायलों को अस्पताल ले जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

‘कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखइया हैं’ आजम खान को भारी पड़ा ये बयान, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

कैसे हुआ यह खौफनाक हादसा?

जानकारी के अनुसार, यह घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक्सप्रेसवे की है:

  • सड़क पार कर रहे थे लोग: चार लोग पैदल ही एक्सप्रेसवे पार करने की कोशिश कर रहे थे.
  • तेज रफ्तार का कहर: तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.
  • दूर जा गिरे राहगीर: टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों राहगीर उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.

यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने पेश की इंसानियत की मिसाल

जब यह हादसा हुआ, उसी वक्त मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी उसी रास्ते से गुजर रहे थे. सड़क पर घायलों को तड़पता देख उन्होंने बिना एक पल की देरी किए अपनी गाड़ी रोक दी. मृदुल ने अन्य लोगों की मदद से सभी लहूलुहान घायलों को तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाया. उन्होंने समय रहते सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. सोशल मीडिया पर मृदुल तिवारी की इस दरियादिली का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

पुलिस का एक्शन: आरोपी चालक हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नॉलेज पार्क थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन (स्विफ्ट डिजायर) को कब्जे में ले लिया है और आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

वाराणसी: दालमंडी में मकान-दुकान के बाद अब 6 मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने शुरू की तैयारी

Published at : 16 May 2026 08:36 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS ROAD ACCIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 4 घायलों के लिए फरिश्ता बने यूट्यूबर मृदुल तिवारी
नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 4 घायलों के लिए फरिश्ता बने यूट्यूबर मृदुल तिवारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान
'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत
आजमगढ़: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगा में विलीन हुए प्रतीक यादव, हरिद्वार में हुआ अस्थि विसर्जन
गंगा में विलीन हुए प्रतीक यादव, हरिद्वार में हुआ अस्थि विसर्जन
Advertisement

वीडियोज

भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान
'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान
आईपीएल 2026
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
ट्रेंडिंग
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Mosquito Deaths: सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें
सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget