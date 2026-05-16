नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 4 घायलों के लिए फरिश्ता बने यूट्यूबर मृदुल तिवारी

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा सामने आया है. यहाँ एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क पार कर रहे चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके पर चीख-पुकार मचने के बाद वहां से गुजर रहे मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने इंसानियत की मिसाल पेश की और अपनी कार से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. घायलों को अस्पताल ले जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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कैसे हुआ यह खौफनाक हादसा?

जानकारी के अनुसार, यह घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक्सप्रेसवे की है:

सड़क पार कर रहे थे लोग: चार लोग पैदल ही एक्सप्रेसवे पार करने की कोशिश कर रहे थे.

तेज रफ्तार का कहर: तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

दूर जा गिरे राहगीर: टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों राहगीर उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.

यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने पेश की इंसानियत की मिसाल

जब यह हादसा हुआ, उसी वक्त मशहूर यूट्यूबर मृदुल तिवारी उसी रास्ते से गुजर रहे थे. सड़क पर घायलों को तड़पता देख उन्होंने बिना एक पल की देरी किए अपनी गाड़ी रोक दी. मृदुल ने अन्य लोगों की मदद से सभी लहूलुहान घायलों को तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाया. उन्होंने समय रहते सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. सोशल मीडिया पर मृदुल तिवारी की इस दरियादिली का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

पुलिस का एक्शन: आरोपी चालक हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नॉलेज पार्क थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन (स्विफ्ट डिजायर) को कब्जे में ले लिया है और आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

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