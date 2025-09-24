Video: कोचिंग जा रही लड़की का किया पीछा, फिर मारा झपट्टा, डरा देगा मनचले की इस करतूत का वायरल वीडियो
Viral Video: यूपी के लखीमपुर खीरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कोचिंग सेंटर जा रही एक छात्रा का एक युवक पीछा करने लगा और छात्रा के कोचिंग सेंटर के अंदर घुस गया और उसे पकड़कर खींचने लगा.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक युवती अपने कोचिंग सेंटर की तरफ जा रही है, तभी एक मनचला युवक उसका पीछा करते हुए कोचिंग सेंटर में घुस जाता है और वह युवती को अपनी गर्लफ्रेंड बताने लगता है. यह पूरी घटना कोचिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
जनिए क्या है पूरा मामला?
वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती कोचिंग सेंटर जाने के लिए नकली और अचानक से एक युवक आता है फिर युवती का पीछा करने लगता है. युवती डरकर जल्दी से कोचिंग सेंटर के अंदर चली जाती है, लेकिन युवक उसका पीछा करते हुए कोचिंग सेंटर के अंदर आ जाता है.
कोचिंग जा रही छात्रा का पीछा करते मनचला कोचिंग सेंटर तक पहुंच गया...जैसे ही छात्रा अंदर प्रवेश कर रही है...युवक ने उसे दौड़कर खींचने का प्रयास किया...!
वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेखिन युवती चीखते हुए कोचिंग सेंटर में मौजूद स्टाफ के पास जाकर खड़ी हो जाती है. युवक कोचिंग सेंटर में घुसकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन युवती इस बात से इनकार कर देती है.
वीडियो में युवती काफी डरी हुई नजर आई
वीडियो में युवती काफी डरी हुई नजर आ रही है. स्टाफ युवक को समझाने की कोशिश करता है और युवक को वहां से जाने के लिए कहता है. स्टाफ युवती को बचाता है और युवक को वहां से भगा देता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि युवती ने युवक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है या नहीं. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.
