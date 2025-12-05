वृंदावन के मशहूर कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय आज 5 दिसंबर को सात फेरे लेने जा रहे हैं. हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ उनका विवाह जयपुर के एक बड़े होटल में हो रहा है. शादी को पूरी तरह निजी रखा गया है और परिवारों ने किसी भी बाहरी व्यक्ति या मीडिया को एंट्री न देने का फैसला किया है.

इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा अपने परिवारों के साथ बुधवार (3 दिसंबर) सुबह ही जयपुर पहुंच गए. होटल में परिवारों ने सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया. दोनों परिवार सादगीपूर्ण लेकिन भव्य तरीके से यह आयोजन कर रहे हैं.

मेहंदी-हल्दी की रस्में होटल में ही हुईं

शादी से पहले की रस्में भी उसी होटल में आयोजित की गई हैं. कल सुबह मेहंदी और हल्दी की रस्में पूरी की गईं. परिवार और करीबी रिश्तेदारों ने इन रस्मों में हिस्सा लिया और दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया.

विवाह समारोह में कई नामी मेहमानों के आने की चर्चा पहले से थी. सूत्रों के अनुसार, बॉलीवुड सिंगर बी प्राक और प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जयपुर पहुंच चुकी हैं. दोनों ही कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए खासतौर पर आमंत्रित किए गए हैं.

धीरेंद्र शास्त्री समेत कई संतों के आने की उम्मीद

मुख्य विवाह कार्यक्रम में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री सहित कई संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि प्रवेश पाबंदी के चलते आयोजन पूरी तरह नियंत्रित रखा गया है.



इस शादी को बेहद निजी रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. होटल परिसर में मीडिया की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है. केवल चुने हुए मेहमानों को ही निमंत्रण दिया गया है और ज्यादातर मेहमानों को उसी होटल में ठहराया गया है जहाँ फंक्शन हो रहे हैं.

सांस्कृतिक कार्यक्रम में मान्या अरोरा देंगी प्रस्तुति

शादी समारोह में भजन और लोक गायिका मान्या अरोरा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देने वाली हैं. उम्मीद है कि वह अपनी भजनों और लोकगीतों से कार्यक्रम को और भी यादगार बना देंगी. इंद्रेश उपाध्याय की शादी को लेकर भक्तों और प्रशंसकों में खासा उत्साह है, हालांकि निजी आयोजन होने के कारण लोग सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही अपडेट ले पा रहे हैं. जयपुर में यह शादी आज दिनभर चर्चा का केंद्र बनी हुई है.