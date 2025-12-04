राजस्थान: जालौर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंदा, 2 महिलाओं की मौत

राजस्थान में जालौर शहर के सामतीपुरा रोड पर गुरुवार (4 दिसंबर) की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे बैठी 4 महिला मनरेगा श्रमिकों सहित 3 साल के बच्चे को कुचल दिया. जिसमें तासखाना बावड़ी निवासी दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बच्चे को पाली रेफर किया गया.

दो महिलाओं का जालौर के सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है. राजस्थान के जालौर शहर में गुरुवार सुबह सामतीपुरा रोड पर बड़ा हादसा हो गया. नगर परिषद द्वारा संचालित मनरेगा कार्य में लगी महिलाएं सड़क किनारे बैठकर काम की तैयारी कर रही थीं.

तेज रफ्तार कार ने श्रमिकों को रौंदा

सामतीपुरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अचानक बेकाबू हो गई. कार नीम के पेड़ के पास बैठी बदामी पत्नी सुजाराम भील, गुगी देवी पत्नी भंवरलाल भील, इंद्रा पुत्री विरमाराम भील, लीला पुत्री फूटरमल तथा 3 साल के धीरज पुत्र विरमाराम भील को कुचलते हुए पेड़ से जा टकराई.

कार के टकराने के बाद बदामी और गुगी देवी की मौके पर ही मौत हो गई और इंद्रा, लीला तथा बच्चा धीरज गंभीर घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर रूप से घायल बच्चे को रेफर कर दिया गया.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस द्वारा जालौर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने धीरज को गंभीर स्थिति देखते हुए पाली रेफर किया. लीला देवी और इंद्रा देवी का जालौर जिला अस्पताल में उपचार जारी है.

हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिलाएं रामदेवजी महाराज मंदिर में भोजन कर मनरेगा स्थल लौट रही थीं. इस बीच तेज गति से आई कार ने अचानक नियंत्रण खोकर उन्हें कुचल दिया और ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

मौके पर पहुंचे जालौर डीएसपी

सूचना पर जालौर डीएसपी गौतम जैन, कोतवाल रामेश्वरलाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गवांडे और तहसीलदार रणवीरसिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों से उपचार संबंधी जानकारी ली. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और रोष का माहौल है तथा पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है.

(रिपोर्ट-एच.एल.भाटी)