प्रसिद्ध कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय शुक्रवार (5 दिसंबर) को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में उनका विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा. शादी को बेहद निजी और पारिवारिक दायरे में रखा गया है, जिसमें सिर्फ चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया है.

घुड़चढ़ी के साथ हुई शुभ शुरुआत

इंद्रेश उपाध्याय की शादी की रस्में 3 दिसंबर को ही शुरू हो गई थीं. रमणरेती मार्ग स्थित उनके आवास से पारंपरिक घुड़चढ़ी निकाली गई. शेरवानी पहनकर घोड़े पर सवार हुए इंद्रेश उपाध्याय के साथ नगर के कई भागवत आचार्य और श्रद्धालु भी चल रहे थे. बैंड-बाजे और भक्तिमय माहौल के बीच घुड़चढ़ी पूरे क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही. इसके बाद बारात जयपुर के लिए रवाना हो गई.

जयपुर पहुंचे दूल्हा-दुल्हन और दोनों परिवार

4 दिसंबर को दूल्हा-दुल्हन अपने परिजनों के साथ जयपुर पहुंच गए. होटल पहुंचते ही दोनों परिवारों ने एक-दूसरे का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. होटल में मेहमानों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. पूरे परिसर को सुंदर तरीके से सजाया गया है और शादी को पूरी तरह शांतिपूर्ण व गरिमापूर्ण बनाने पर जोर दिया गया है.

ताज आमेर में होगा विवाह संस्कार

इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा का विवाह जयपुर के ताज आमेर होटल में संपन्न होगा. जानकारी के मुताबिक, 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विवाह संस्कार होंगे. यह आयोजन पूरी तरह पारिवारिक रखा गया है और इसमें देशभर के संत, महंत और भागवत आचार्य भी शामिल होंगे.

शादी में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथा वाचक पुंडीर गोस्वामी, देवकीनंदन ठाकुर समेत कई चर्चित संत शामिल होने वाले हैं.

संगीत समारोह में मान्या अरोरा देंगी प्रस्तुति

शादी में पारिवारिक माहौल बनाए रखने के साथ-साथ एक संगीत समारोह भी रखा गया है. भजन और लोक संगीत की लोकप्रिय गायिका मान्या अरोरा अपनी विशेष प्रस्तुति देंगी. उनकी टीम जयपुर पहुंच चुकी है और रिहर्सल भी कर चुकी है. मेहमानों में उनकी प्रस्तुति को लेकर खास उत्साह है.