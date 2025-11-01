नवंबर के महीने में कितने दिन रहेगी बैंक और स्कूलों की छुट्टी, जानें अपने राज्य के अवकाश के दिन

दीपावली और छठ पर्व के बाद अब नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही छुट्टियों का सिलसिला जारी है. कई राज्यों में इस महीने अलग-अलग पर्वों और साप्ताहिक अवकाशों के चलते बैंक और स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. हालांकि, देव उठनी ग्यारस को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आज के दिन बैंक या स्कूल बंद रहेंगे या नहीं. जानकारी के अनुसार, देश के अधिकांश राज्यों में आज न तो बैंकों की और न ही शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी है.

हालांकि, कुछ राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों के कारण आज अवकाश रहेगा. कर्नाटक में कन्नड़ उत्सव और उत्तराखंड में इगास-बगवाल के अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित किया गया है. इस कारण बेंगलुरु और देहरादून में आज बैंक बंद रहेंगे. वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर को सभी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में अवकाश घोषित किया है, लेकिन बैंकों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है.

5 नवंबर को देशभर के कई शहरों में बैंक रहेंगे बंद

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार, 5 नवंबर को गुरुनानक जयंती के अवसर पर देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इसमें आइजोल, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंकिंग कार्य 5 नवंबर से पहले निपटा लें, क्योंकि उस दिन बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी.

नवंबर में कुल 9 बैंकों के अंदर अवकाश

आरबीआई की सूची के अनुसार, नवंबर महीने में कुल 9 बैंक छुट्टियां रहेंगी. इसमें त्योहारों के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार की नियमित साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं. यानी 2, 8, 9, 16, 22, 23 और 30 नवंबर को सप्ताहांत के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

हालांकि, बैंक बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं में कोई दिक्कत नहीं होगी. ATM, UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से लेन-देन सामान्य रूप से जारी रहेगा. केवल रखरखाव कार्यों के समय कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं.

राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी

राजस्थान सरकार ने नवंबर महीने में स्कूलों की छुट्टियों का भी शेड्यूल जारी किया है. 5 नवंबर को गुरुनानक जयंती के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा 3, 10, 17 और 24 नवंबर को रविवार के साप्ताहिक अवकाश के चलते सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी.