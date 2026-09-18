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मूसलाधार बारिश से बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर फिर लगा जाम, लोग परेशान

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगातार बारिश के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित हो रहा है. साबला क्षेत्र से गुजरने वाले बांसवाड़ा-उदयपुर हाइवे पर बारिश के कारण जाम की स्थ्ति बन गई.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 18 Sep 2026 07:42 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर जनजीवन के साथ-साथ सड़क यातायात को प्रभावित किया है. साबला क्षेत्र से गुजरने वाले बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर बारिश और जलभराव के चलते जाम की स्थिति बन गई. हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमने लगी और देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

बारिश के बीच हाईवे पर जाम में बसों के साथ निजी और अन्य वाहन भी फंसे नजर आए. लंबे समय तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहने से बसों में सफर कर रहे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. तेज बारिश के बीच यात्रियों को हाईवे पर जाम खुलने का इंतजार करना पड़ा.

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जलभराव से धीमी हुई वाहनों की गति

साबला क्षेत्र में लगातार बारिश होने से हाईवे के कुछ हिस्सों में पानी जमा हो गया. जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. एक के पीछे एक वाहन रुकते गए और कुछ ही देर में हाईवे पर लंबी कतार बन गई.

बारिश लगातार जारी रहने से जाम में फंसे वाहन चालकों और यात्रियों की परेशानी भी बढ़ती गई. हाईवे से गुजरने वाली बसें भी जाम में फंसी रहीं, जिसके चलते यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा.

 बारिश में लोगों की बढ़ी परेशानी

जाम में फंसी बस के चालक के मुताबिक, तेज बारिश और सड़क पर जमा पानी के कारण बस को सामान्य रफ्तार से चलाना मुश्किल होता है. सड़क पर जलभराव के बीच सावधानी से वाहन निकालना पड़ता है. इसी वजह से वाहनों की गति प्रभावित हुई और जाम की स्थिति बन गई.

चालक ने बताया कि बारिश के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस को सावधानी से आगे बढ़ाना पड़ रहा है. हाईवे पर बड़ी संख्या में वाहनों के एक साथ फंसने से यातायात का दबाव भी बढ़ गया.

यात्रियों ने बताया- सफर में लगा ज्यादा समय

वहीं, बस में सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि तेज बारिश के बीच हाईवे पर जाम में फंसने के कारण उन्हें काफी देर तक बस में ही रुकना पड़ा. यात्रियों के मुताबिक, सड़क पर पानी जमा होने और वाहनों की धीमी रफ्तार के कारण सफर सामान्य दिनों की तुलना में लंबा हो गया.

बारिश के बीच हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखकर यात्रियों को जाम खुलने का इंतजार करना पड़ा. यात्रियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण सड़क पर आवाजाही प्रभावित होने से सफर के दौरान परेशानी बढ़ गई.

बारिश थमने के बाद ही यातायात सामान्य होने की उम्मीद

साबला क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बीच बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर यातायात प्रभावित होने की स्थिति सामने आई है. इस मार्ग से बड़ी संख्या में बसें, निजी वाहन और अन्य वाहन गुजरते हैं. ऐसे में जलभराव के कारण यातायात बाधित होने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

फिलहाल हाईवे पर बारिश का असर दिखाई दे रहा है और कई वाहन जाम में फंसे हुए हैं. बारिश की स्थिति सामान्य होने और सड़क पर जमा पानी कम होने के बाद ही यातायात व्यवस्था के सामान्य होने की उम्मीद है.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 18 Sep 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
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