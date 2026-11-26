राजस्थान में गुरुवार (26 नवंबर) को हुए जिला परिषदों के उप प्रमुख पद पर हुए चुनावों के सभी नतीजे घोषित हो चुके हैं. उप प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा. 37 जिला परिषद उप प्रमुखों में से 25 जिलों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की. वहीं बीजेपी को सिर्फ आठ जिलों में कामयाबी हाथ लगी. बुधवार (25 नवंबर) को जिला प्रमुख पदों के चुनाव हुए थे. 37 में से कांग्रेस ने 24, बीजेपी ने 10, भारत आदिवासी पार्टी और आरएलपी ने एक-एक सीट पर जीत हासिल की थी.

इन आठ जिलों में भी बीजेपी ने एक सीट मुकाबला टाई होने के बाद लॉटरी से जीती है. इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के तीन प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी एक सीट जीती. प्रमुखों के चुनाव के मुकाबले बीजेपी को आज एक और सीट का नुकसान हुआ.

कांग्रेस के इन उम्मीदवारों ने मारी बाजी

अलवर से अर्जुन सिंह, धौलपुर से वीर सिंह मीणा, दौसा से छोटूराम मीणा और जैसलमेर से हरीश धनदेव कांग्रेस के टिकट पर निर्विरोध उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. जयपुर से सुनील कुमावत, जोधपुर से ओमप्रकाश बिश्नोई, सीकर से रमेश बेरवाल और बीकानेर से मदन चौहान कांग्रेस के उप जिला प्रमुख बने. भरतपुर से राजेश सिंह, डीग से नीलम रावत, राजसमंद से उदय सिंह, कोटपूतली-बहरोड़ से रमा गुर्जर और चित्तौड़गढ़ से रामेश्वर लाल धाकड़ ने भी कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की.

इसके अलावा भीलवाड़ा से सुनीता कौशिक, बाड़मेर से प्रेम कंवर, सवाई माधोपुर से मुकेश शर्मा, फलोदी से विमला, जालोर से ममता विश्नोई और टोंक से आशाराम धाकड़ कांग्रेस के उप जिला प्रमुख बने. चूरू से छोटूलाल मेघवाल, बूंदी से उच्छब लाल धाकड़, डीडवाना-कुचामन से हितेश्वर कुमार, हनुमानगढ़ से रामकुमार, झुंझुनूं से आशुतोष मीणा और सिरोही से लखमा राम ने भी कांग्रेस को जीत दिलाई.

बीजेपी के इन उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत

भारतीय जनता पार्टी की ओर से उदयपुर में दलीचंद डांगी, अजमेर में सुनीता लांबा, ब्यावर में टीकम सिंह, खैरथल-तिजारा में अंजू, पाली में हेमंत गादाणा, झालावाड़ में खुशवंत नागर और बांसवाड़ा में प्रियंका कुंवर ने मारी बाजी. बालोतरा जिला परिषद में बराबरी के बाद लॉटरी के जरिए बीजेपी के जसाराम उप जिला प्रमुख चुने गए.

वहीं प्रतापगढ़ से रमेश चंद्र मीणा, सलूम्बर से सुरेश कुमार सोनू और डूंगरपुर से मंजूला रोत भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के टिकट पर उप जिला प्रमुख चुने गए. नागौर जिला परिषद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) की अंजू चौधरी ने जीत दर्ज की.

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